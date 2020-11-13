Молодая пара запустила на YouTube видеоблог и делится с амурчанами маршрутами своих путешествий

Фото: личный архив видеоблогеров

Молодые ребята Ирина и Алексей приехали в Амурскую область из Омска, чтобы участвовать в строительстве газоперерабатывающего завода. Поработали там, а затем перешли на главную космическую стройку страны — космодром Восточный.

И хоть ребята приехали к нам из Сибири — сейчас их инстаграм-аккаунт и канал на YouTube пестрят видео из самых разных уголков Приамурья. Идея создать свой тревел-блог пришла к ним ещё несколько лет назад. Сейчас, в период пандемии, молодые люди делают акцент на внутреннем туризме и выкладывают маршруты, пройденные ими по Амурской области и соседними регионами.

Инженеры с квадрокоптером

В Свободный из Омска семья переехала почти два года назад, сейчас Ирина и Алексей живут в Циолковском и активно путешествуют по области каждые выходные. Путешествовать они любили всегда, признаются ребята, но желание завести блог появилось после покупки первого квадрокоптера, который Алексей приобрёл в Шанхае. Сначала снимали дроном просто для себя, учились и копили материал, но потом захотелось привести весь этот процесс в какую-то более оформленную форму и начать снимать уже конкретные интересные места.

— Коронавирус в этом смысле нам даже помог, мы планировали путешествовать по миру, но границы закрыли, а от целей мы отказываться не привыкли. Вот и получилось так, что доступной для нас оказалась лишь Амурская область, стали изучать её и нашли больше, чем предполагали, — говорит Ирина. — Поэтому и цель нашего блога — показать, что путешествия это доступно, дёшево и иногда даже бесплатно. И, конечно, продвижение российского туризма и Дальнего Востока в частности.

Молодых людей не перестаёт удивлять огромное количество по-настоящему интересных мест в Приамурье. Причём, они замечают, что многие амурчане о них не знают вообще ничего. Семья же посетила уже столько мест, сколько видела лишь малая часть жителей нашей области. С весны они путешествуют каждые выходные. В маршруте обычно одно-два места обязательных к посещению. Своими впечатлениями о поездке сразу делятся в своём инстаграм-аккаунте и затем монтируют видео для YouTube. У ребят даже появился собственный хештег для таких поездок выходного дня. По нему можно посмотреть все маршруты и с лёгкостью повторить, опираясь на советы Ирины и Алексея.

Каждому городу есть что показать

Сибиряки отмечают, что у столицы Приамурья большой потенциал в плане туризма, да и остальным населённым пунктам есть чем удивить. Впервые оказавшись в Благовещенске, их, как и большинство приезжих, поразила близость к Китаю. Одно из первых видео как раз было о том, каким город видят китайские туристы.

— Каждому городу есть что показать, — замечает Ирина. — Например, Тында — целый город как историческое место, БАМ, поселения эвенков. Мы были поражены, когда приехали, стоит только грамотно оформить, где-то подреставрировать историческую застройку, создать инфраструктуру для туристов, показать это на крупных интернет-площадках, чтобы об этом месте узнало как можно больше российских и не только туристов, и, вуаля, маршрут готов. В город потекут финансовые потоки, которые можно будет тратить на поддержание этой системы и на благоустройство самого города. Было бы здорово, если бы на такие проекты выделялись средства, в области много мест для разных направлений туризма.

На своем канале ребята уже показали многие исторические места области, авиамузей, музей истории БАМа, варианты активного отдыха. Благодаря съёмкам для блога Алексей впервые прыгнул с парашютом. Экстрима в видео хватает. Молодые люди уже покатались по сопкам на байках и пересекли пропасть по навесной переправе.

— Я вообще не экстремал, — говорит девушка, — но каждый раз преодолеваю себя. Получаются забавные кадры, как я сначала боюсь, например, проходить навесную переправу, долго решаюсь, но отказываться нельзя! Мы же должны всё показать, а ещё и позировать нужно! И вести рассказ с высоты, вися где-то над пропастью.

Семья со съёмками уже побывала в Благовещенске, Свободном, Белогорске, Циолковском, Тынде, Ивановке, Зее, Талакане, Нижнебурейском. У них есть целая серия видео о ГЭС, каждая рассказывает об интересном месте со своей историей.

— Мы сняли почти всё. Мало кто знает, но есть самая первая ГЭС, деревянная. Мы её нашли, совсем скоро покажем это видео зрителям, — рассказывают путешественники. — В дальнейшем планируем походы: природа, горы, посиделки у костра. В Амурской области есть Храмовая гора, Тукурингра, их покорило уже немало местных туристов, и мы хотим присоединиться к их числу.

В Зейском районе ребята побывали уже по несколько раз.

— Мы заметили, что это самый развитый по туризму район, здесь есть местное турагентство, и ребята развили множество маршрутов. Мы побывали на Зейском море, Зейской ГЭС, сняли самое красивое место — кордон Алгая. Там, правда, настолько красивые виды, что не сразу понимаешь, что это здесь рядом находится! — говорит девушка.

Недавно к блогерам пришла идея открыть новую рубрику под названием «Честная прогулка», где будет подробно рассказываться про привлекательность городов. Уже намечены пункты, по которым будут выделять в городах хорошие и плохие стороны.

— Стараемся подмечать все – и плюсы, и минусы. Вот, в Свободном, например, плачевная ситуация с дорогами и тротуарами была всегда. После выхода нашего ролика, как ни странно, приступили к ремонту именно тех участков, которые мы показывали на видео, — говорят видео-блогеры. — Также мы спрашиваем мнение местных жителей. Мы в городах проездом, а они живут почти всю жизнь и знают всё не понаслышке. Очень интересно сравнивать наши наблюдения с их мнением. Хотелось бы, чтобы эта рубрика не разжигала конфликты, а её, возможно, увидели нужные люди и прислушались к наблюдениям.

Внутренний туризм — это доступно

Бюджет путешественников на поездки в основном складывается из средств на бензин, потому что область у нас большая и маршруты случаются дальние. Плюс деньги на проживание в гостиницах. Но самое дорогое у блогеров — это оборудование, которое часто приходится докупать.

— Наша техника росла вместе с нами, — рассказывает Алексей. — Сначала был дрон DJI Mavic 2 Pro, потом добавилась GoPro, сейчас ещё есть камера с несколькими объективами, штатив и стабилизатор. Стараемся делать качественную картинку, звук пишем на микрофон. Даже в самом начале, снимая на телефон, старались делать качественно, микрофон сначала был петличный, позже приобрели радиомикрофоны для более комфортной съёмки. Специального образования мы не получали, всё делаем сами – от съемок до финального оформления видео и постов. Учимся, смотрим каналы по монтажу, по съёмке, чтобы совершенствоваться.

Специально для комфортных путешествий семья купила вместительный автомобиль, который по совместительству является их рекламой. На нём написаны названия соцсетей, по которым блогеров можно найти в Сети.

Путешественники говорят, что на самом деле суммы, в которые обходятся путешествия по области, посильны многим. В планах у них выпустить видео о том, как путешествовать дешево и даже почти бесплатно.

— Вообще на Дальний Восток тенденции из европейской части России доходят позже, и там уже вовсю развивается внутренний туризм, а самое главное – сервис. За хороший сервис всегда приятно заплатить: будь то гостиница или ресторан. Мы часто останавливаемся в гостиницах, и не всегда нас устраивают цены, это правда. Не всегда они соответствуют качеству, — признаются Ирина и Алексей. — Мы часто бывали в Хэйхэ, пока границы были открыты, и уровень гостиниц там приятно удивил. Считаем, некоторым стоит взять на заметку опыт иностранных коллег.

Поездка к эвенкам и горные лыжи

Сейчас путешественники ждут начала зимнего сезона — поездки на собачьих упряжках, горнолыжные базы, национальный праздник эвенков.

— Мы много общаемся с нашими зрителями как в комментариях на YouTube, так и в инстаграм-аккаунте. Многие пишут, что вдохновились на путешествие благодаря нам, кто-то не знал то или иное место. Летом, например, многие вслед за нами поехали искать озеро лотосов и авиамузей. Со многими мы поддерживаем связь, так же, как и мы, многие советуют какие-то места нам, и мы включаем их в свои планы. Это самый лучший и приятный фидбэк от блога, поиск единомышленников, осознание, что твоё дело приносит радость и пользу, — признаются блогеры.

Конечно, как и всем, кто вкладывает в блог свои силы и средства, им в дальнейшем хочется его монетизировать. Но пока больших рекламных интеграций на канале у ребят не было.

— Мы пробовали себя в небольшом сотрудничестве, делали творческие рекомендации, как в видео из ЕАО, например. Так что пока блог нам приносит больше удовольствие, моральное удовлетворение, также мы знакомимся с интересными людьми, расширяем свой круг общения. И всегда открыты для предложений поработать над чем-то новым и интересным, — рассказали путешественники.