Главное «За неделю!»: амурские чемпионы, китайская «дистанционка» и нехватка рабочих рук

В сербском городе Нови-Сад прошёл чемпионат мира по самбо. Туда съехались около 400 лучших спортсменов из более чем 20 стран. Четырёхдневные состязания принесли России более полусотни медалей, 35 из них — золотые.

В число чемпионов попал амурский спортсмен Самвел Казарян. Он выступал в категории 82 килограмма. В финале Самвел встретился с самбистом из Украины Дмитрием Стеценко и одержал победу, сообщает министерство спорта области.



А в Красноярске прошел всероссийский чемпионат по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие почти 300 сильнейших атлетов из 50 регионов страны. В топ-6 номинации «Фитнес-бикини» попала спортсменка из Амурской области Ануш Гаспарян.



Наша редакция встречает спортсменов на родной земле овациями.

Что касается дома. Прямо сейчас уже вечер пятницы. Учитывая обстановку в стране и мире, свободные вечера можно и нужно проводить дома за просмотром любимых сериалов и фильмов. И нам кажется, что у большинства есть все атрибуты для такого времяпрепровождения: близкий человек рядом, телевизор, вкусный ужин. И, казалось бы, всё, но... Наши друзья – компания «Климат 28» могут выкрутить ползунок уюта на все 200 %. В ассортименте у ребят есть очень крутые дизайнерский камины «Электролюкс», которые добавят уюта и тепла в абсолютно любое гнёздышко. Ну всё, вы знаете, что делать.

Университеты провинции Хэйлунцзян отказались он набора иностранных студентов, в том числе из России. При этом в Амурской области китайских студентов в этом году набрали даже больше, чем в прошлые годы. Сейчас все занятия на всех курсах с иностранными студентами проходят онлайн на китайской платформе. Исключение составляют три слушателя курсов из КНР, которые остались в Благовещенске.



Во вторник, 10 ноября, Александра Козлова депутаты Госдумы назначили министром природных ресурсов и экологии. До этого 2,5 года он занимал пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, перед уходом чиновник подвёл итоги работы с которыми, кстати, можно ознакомиться в статье на нашем сайте.



В свою очередь на смену Александру Александровичу назначен бывший руководитель Фонда развития Дальнего Востока — Алексей Чекунков. С ним мы вас знакомим также на нашем сайте в статье. Добро пожаловать!



Представить Дальний Восток без китайцев сложно. Трудовая миграция — яркая примета российского округа, граничащего с Поднебесной. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса ситуация резко изменилась.



Границы России с марта закрыты, из-за чего многие сферы ДФО, особенно строительство, остались без рабочих. Казалось бы, это должно положительно повлиять на внутреннюю миграцию, но рук все равно не хватает.



Власти тем временем предлагают свои варианты решения проблемы. Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что нужно просто переучивать людей в ДФО под строительные специальности — это снимет вопросы и по безработице, и по нехватке специалистов. А губернатор Амурской области Василий Орлов предлагает бизнесу и образовательным учреждениям взаимодействовать, чтобы понимать, каких именно кадров не хватает предприятиям.



Ребят, самое время убирать в сторонку дипломы экономистов и юристов и начать осваивать новые специальности, чтобы рук хватало.

НОВОСТИ КОРОТКО

В китайских соцсетях популярность набирает видео, где две косули плывут по Амуру на льдине. Как отмечает издание, в комментариях под видео в соцсетях китайские интернет-пользователи отметили внешнюю невозмутимость животных, которые выбрали довольно опасный способ передвижения по реке. А вчера утром возле здания Благовещенского государственного педагогического университета нашли мёртвую косулю. Как рассказал директор Института Конфуция Николай Кухаренко, тушу животного нашли около 9 часов утра. Как она туда попала – непонятно. Но понятно другое – прям жутко. И косулю жалко.

Региональные власти приняли решение развернуть 140 новых коек для коронавирусных больных на базе хирургического корпуса Благовещенской городской клинической больницы. Развёртывание госпиталя в роддоме пока решили отложить.



И о добрых делах. Военная пенсионерка из космограда Светлана Бондар помогла собрать посылку для медиков областного перинатального центра.



Светлана Бондар оплатила покупку 20 упаковок лекарств. К слову, откликнулись и другие люди. Вместе с препаратами в перинатальный центр доставили 200 масок и респираторов, а также 2 коробки фруктов.



Светлана, вы молодец, вам огромное спасибо за пример и чистое сердце!



На этом всё! Вечер пятницы начинается, я вам желаю приятных выходных. Будьте здоровы и берегите себя! До следующей недели, пока!