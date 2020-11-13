В Циолковском пройдёт выставка икон Сергея Левицкого

Фото: @ kdc_vostok_tsiolkovsky

18 ноября в Циолковском откроется вторая персональная выставка Сергея Левицкого. Благотворительная выставка икон, написанных главой ЗАТО, пройдёт под названием «Под покровом Богородицы».

Сергей Левицкий занимается написанием икон уже более трёх лет. На своё необычное увлечение глава Циолковского получил благословение у духовного наставника.⠀

— Точно сказать не могу, сколько выполнено за это время работ, так как дарил друзьям, знакомым, вручал победителям конкурсов и викторин на своей странице в Instagram. Дарил в храмы, одна из работ находится в главном храме Вооруженных сил РФ в Москве, — рассказал Сергей Левицкий.

Любимая работа Сергея Владимировича — «Невеста Неневестная». Как отмечает автор, это редкая икона, на которой Богородица изображена одна.

Впервые свои работы на публичной экспозиции глава ЗАТО показал в 2019 году. На этот раз выставка станет благотворительной. Все иконы — около 40 ликов — посетители выставки смогут обменять на пожертвование.

— Цену определит покупатель, но она будет не ниже себестоимости — 3 тысяч рублей. Вырученные средства будут направлены детям, которые нуждаются в помощи. Купить иконы можно будет в КДЦ «Восток» в Циолковском, где пройдет выставка. Фотографии работ будут размещены под номерами на моей странице в Инстаграм, где также можно будет выбрать икону и приобрести, — пояснил глава космограда.