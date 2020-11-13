Хореограф Мигель пожаловался на неприятный опыт работы с Аллой Пугачёвой

Больше двух лет журналисты пытаются узнать, что же на самом деле произошло между известным хореографом и танцором Мигелем и примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой.

Мигель как-то пожаловался, что во время съёмок «Рождественских встреч» Алла Борисовна слишком многое себе позволяла. Также он упомянул то время, когда работал с Пугачевой, отмечая, что это было очень сложно, о чём ему даже неприятно вспоминать.

Недавно в интервью youtube-каналу PEOPLETALK его снова попросили вспомнить события тех лет и рассказать, что же на самом деле произошло.

По словам Мигеля, «там была жесть», после которой он пообещал себе больше никогда не сотрудничать с Пугачёвой. Он видел, как Алла Борисовна отчитывала «целый ряд артистов, которые стояли, опустив голову». Хореограф говорит, что не считает это нормальным.

По его словам, он закончил свою работу и сказал Пугачёвой спасибо. На что она ответила: «Ну да, ты, конечно, своенравный».

— Ну извините, какой есть, — добавил Мигель.