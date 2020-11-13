Зейские спортсмены возмущены ситуацией с местной лыжной базой

В Амур.инфо обратились лыжники из Зеи. Они рассказали о сложной ситуации с лыжной базой, которая превратилась в закрытую территорию.

По словам спортсменов, раньше она принадлежала городу. В свободное время каждый мог прийти и взять лыжи на прокат, занимались там и профессионалы. Теперь всё изменилось.

— В 2005 году нас переместили на территорию воинской части, заключив договор вплоть до 2013 года. Туда спокойно проходили дети, всё было доступно. Как только закончился у города с воинской частью договор аренды, всё изменилось. Установили определенные правила. На территорию лыжной базы начали пускать по спискам, — рассказал лыжник, в прошлом кандидат в мастера спорта Алексей Черногор.

Дальше, говорит спортсмен, на лыжную базу запретили вход. Посещаемость детей у тренеров резко упала. Ещё бы, подходишь к лыжной базе, а военные тебе: «Стой, куда идешь?».

— Мэр Зеи Сергей Гибадуллин обещал нам и детям, что построят свою базу, и все будут заниматься свободно. В прошлом году даже проходила онлайн-связь с министром спорта, где я рассказал об этой проблеме, но на этом пока всё остановилось. В апреле разговаривал с губернатором. Он сказал, что деньги заложены на строительство здания. Но пока изменений нет. Я не для себя ведь прошу, городу действительно нужна лыжная база, – подытожил Алексей.

Редакции удалось узнать, что вопрос с базой находится под контролем у областного министерства спорта.

— Эту потребность мы знаем. Министерством спорта инициирована дополнительная потребность на 2021 год, сумма в 5,2 миллиона рублей озвучена губернатору. Надеемся, что нас поддержат и удастся разработать проектно-сметную документацию на строительство подсобных помещений, — сообщил министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека.

Горнолыжную базу под Благовещенском, в Белогорье, планируют сдать в декабре. Сейчас в активной фазе находится её строительство.

В Тынде горнолыжная база уже открылась, с 14 ноября там заработает и прокат.

Строительство новой лыжной базы в Дубовке, под Свободным, ещё идёт.