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13ноября
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сегодня, 12:47 0

Дальний Восток второй раз может стать столицей «Тотального диктанта»

Дальний Восток второй раз может стать столицей «Тотального диктанта»
Фото: pixabay.com

В 2021 году Дальний Восток может стать столицей глобального просветительского проекта «Тотальный диктант». Голосование проходит на официальном сайте. Всего в нём участвует 13 российских и зарубежных городов. Дальний Восток представляет город Якутск, рассказали в пресс-службе правительства.

В случае победы Дальневосточный федеральный округ станет столицей во второй раз. В 2018 году это был Владивосток. В город-победитель во время проведения диктанта — 10 апреля 2021 года приедет автор текста Дмитрий Глуховский. Эксперты Общероссийской премии имени Арсеньева считают, что Дальний Восток наиболее динамично развивающийся регион, и призывают отдать свой голос ему.

— Значимость «Тотального диктанта» для Якутска невозможно переоценить — он способствует не только развитию русского языка и повышению общей грамотности населения, но и служит мощным литературным событием, привлекающим в литературу молодёжь, укрепляющим связь между Якутском и другими центрами культуры нашей Родины. Также Якутск — это один из центров, где тесно связана самобытная национальная и русская культура и словесность, — говорит куратор премии «Дальний Восток» имени Арсеньева Вячеслав Коновалов.

Проголосовать за столицу «Тотального диктанта» можно будет до 24 ноября. Победителя выберут на конференции из пяти городов-лидеров.

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#Дальний Восток #образование

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