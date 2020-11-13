У берегов Приморья дрейфовало судно c больными моряками и радиоактивным грузом

Фото: morspas.com

Аварийное судно «Василий Шукшин» доставили в порт Восточный. Сухогруз дрейфовал в море, так как у корабля закончилось топливо. На судне находились три моряка с подозрением на COVID-19 и контейнеры с опасным грузом.

«Василий Шукшин» следовал из порта Пусан в Южной Корее. В пути, в 35 милях к юго-востоку от порта Восточный, на корабле закончилось топливо. Экипаж попытался самостоятельно справиться с ситуацией, но затем капитан совместно со спасателями принял решение начать буксировку.

Экипаж многофункционального аварийно-спасательного судна «Спасатель Заборщиков» Приморского филиала Морспасслужбы доставил корабль в порт Восточный и передал портовым буксирам.

На его борту находились одиннадцать членов экипажа, трое из которых, предположительно, заболели COVID-19. Судно перевозило груз — двенадцать контейнеров с радиоактивными материалами.

Аварийная буксировка заняла около 10 часов. В порту экипажу оказали необходимую помощь. Больных с подозрением на COVID-19 изолировали, сейчас ими занимаются медики, сообщает Морская спасательная служба.