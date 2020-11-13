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13ноября
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сегодня, 11:57 0

У погибшей в фитнес-клубе дочери Владимира Конкина пропали фамильные драгоценности

У погибшей в фитнес-клубе дочери Владимира Конкина пропали фамильные драгоценности
Фото: Иван Вислов

Недавно в трагедии, в которой погибла дочь актёра Владимира Конкина появились новые детали. Оказывается, родственники погибшей не могут найти её фамильные драгоценности, пишет «Комсомольская правда».

Адвокат семьи Конкиных Юлия Нитченко рассказала, что речь идёт о антикварных украшениях, которые передавались в семье из поколения в поколение, и были разделены между тремя детьми Владимира Конкина — Ярославом, Святославом и Софией. Фамильные драгоценности Софии, стоимость которых может оцениваться в миллионы рублей, до сих пор не нашли.

Семья Конкиных считает, что к пропаже украшений причастен любовник Софии Михаил Серов. Адвокат сообщила, что в переписке с подругами София часто говорила, что не доверяет Михаилу. Также известно, что она не носила украшения с собой, а хранила в шкатулке.

Но по мнению Михаила Серова София давно сдала их в ломбард, так как бедствовала и весной даже работала курьером.

По словам адвоката, семья Конкиных отказывается в это верить, потому что в этом случае София получила бы не менее миллиона и это позволило бы ей не работать и жить безбедно как минимум год.

Если драгоценности не будут найдены, Владимир Конкин собирается подавать заявление в полицию.

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#происшествия #шоу-бизнес

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