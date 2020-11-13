Мост в Китай за несколько лет сможет обслужить до 2 миллионов пассажиров

Губернатор Амурской области Василий Орлов принял участие в форуме «Вызовы и возможности: межрегиональное сотрудничество России и Китая в постэпидемический период». Там он коснулся темы автомобильного моста через Амур.

– Амурская область граничит с провинцией Хэйлунцзян на протяжении более 1200 километров. Это естественное преимущество, которое мы совместными усилиями превращаем в конкурентное на пользу экономики и населения наших регионов. Для этого мы активно сотрудничаем в самых различных сферах. В энергетике уже функционируют нефтепровод и ЛЭП для экспорта электроэнергии в Китай, а также газопровод «Сила Сибири». В торговле мы наращиваем экспорт экологически чистой сельхозпродукции – сои, соевого масла, меда, пшеницы и кукурузы. В гуманитарной сфере проводим уникальные событийные мероприятия: Ярмарку культуры и искусств, заплыв «Дружба», Международный хоккейный матч и (в перспективе) российско-китайские автомобильные игры на пограничной реке Амур. И самое главное - в последние годы мы много работаем над качеством и удобством логистики для людей и бизнеса. В результате готовится к запуску новый автомобильный мост через реку Амур, который в перспективе нескольких лет сможет обслужить до 4 миллионов тонн грузов и 2 миллионов пассажиров. В активную фазу вступило строительство первой в мире трансграничной канатной дороги через реку Амур. С запуском проекта в 2023 году ожидаем рост международного турпотока, ориентированного не только на Россию или Китай, но и на другие страны мира, – рассказал Василий Александрович.

Вместе с главой Приамурья в обсуждении приняли участие полномочный и чрезвычайный посол РФ в КНР Андрей Денисов и Полномочный и чрезвычайный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Не обошлось без председателя народного правительства провинции Хэйлунцзян, председателя китайской части Совета по межрегиональному сотрудничеству российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Ван Вэньтао. А также представителей руководства ряда других регионов России и провинций КНР.

Затронули в ходе обсуждения и планы развития предмостовых зон.

– Знаем о запуске в 2019 году большого проекта экспериментальной зоны свободной торговли в Хэйхэ. Мы также создаем условия для компаний, которые готовы инвестировать в развитие предмостовой зоны. Привлекли российского инвестора для создания крупнейшего на Дальнем Востоке таможенно-логистического терминала. Проект рассчитан на три этапа с выходом на северо-восточные регионы Китая и часть регионов России. В ноябре уже запускается первый этап. ТЛТ выступит российским опорным звеном в новом международном хабе Благовещенск – Хэйхэ. Кроме того, в регионе создана территория опережающего развития «Приамурская». Резиденты получают преференции в налоговой, таможенной и других сферах, а также сопровождение их проектов. Компании из КНР также могут получить такой статус, готовы оказать в этом необходимое содействие, – добавил амурский губернатор.