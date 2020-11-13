В Благовещенске отмечает вековой юбилей Центральная детская школа искусств

В Благовещенске сегодня, 13 ноября, отмечает 100 лет со дня основания Центральная детская школа искусств. В 1905 году выпускница Санкт-Петербургской консерватории Мария Кнауф-Каминская приехала в Благовещенск. Здесь она открыла музыкальные классы фортепианной игры и пения.

Это место стало первой частной музыкальной школой в столице Приамурья. Мария Федоровна вела класс фортепиано, а её сестра, артистка русской оперы Анна Федоровна Кнауф-Кутузова —уроки пения. А вскоре они нашли преподавателей игры на струнных и духовых инструментах, органе и фисгармонии, а также учителей драматического искусства, итальянского и ансамблевой игры. Также в школе на улице Графской (Калинина), 29 изучали композицию, теорию и историю музыки, историю искусств и эстетику.

В ноябре 1920 года, после освобождения города от японцев, музыкальная школа перешла в ведение управления образования. К сожалению, в феврале следующего года Мария Фёдоровна умерла. А в 1923 году школе присвоили её имя и перед юбилеем смогли его вернуть.

Школа сменила несколько адресов. С 1949 года находилась на Горького, 143. А в 1967 году переехала в новое здание на Горького, 145.

В 1986 году после открытия отделения художественного искусства и хореографии Детская музыкальная школа стала Центральной. Сейчас здесь учатся около тысячи юных музыкантов, художников, танцоров и артистов. Преподаватели школы имеют различные звания, а 32 из них — высшую категорию.

Специально к столетнему юбилею школа организовала концерт учащихся и преподавателей.

Напомним, что в прошлом декабре солистки хора «Детство» ЦДШИ города Благовещенска спели в Кремлёвском дворце. А в этом году за сольную программу «Концерт в лицах» хор получил губернаторскую премию в области литературы и искусства. А недавно финалисткой конкурса «Большая перемена» стала ученица ДЦШИ Елизавета Долженкова. Она спела для Владимира Путина песню «Умывает красно солнышко» во время видеоконференции с участниками финала. Также ЦДШИ принимает активное участие в организации конкурса «Детство на Амуре. Правнуки победы». Церемония награждения победителей состоится 14 февраля 2021 года во время гала-концерта в ОКЦ.

В Центральной детской школе искусств широко отмечают столетний юбилей и с радостью делятся своими достижениями с амурчанами. А также на страничке школы в Instagram учителя и ученики принимают поздравления.