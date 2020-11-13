Где погреться: в Приамурье работают 76 пунктов обогрева для водителей

Фото: 28.mchs.gov.ru

Региональное управление МЧС опубликовало список стационарных пунктов обогрева, расположенных на дорогах области. В них водители автомобилей, передвигающиеся по трассам Приамурья, могут дождаться помощи в тепле, если с машиной в пути случится поломка.

На территории Приамурья действует 76 пунктов обогрева: 50 стационарных — кафе, автозаправочные станции и комплексы, расположенные по федеральным трассам, 25 подвижных пунктов — автобусы, автомобили, которые могут быстро приехать на помощь водителям, и один специально оборудованный мобильный пункт обогрева.

Стационарные пункты обогрева расположены:

АЗС посёлка Уруша, 838 километр федеральной трассы (Сковородинский район);

АЗС посёлка Невер, 939 километр (Сковородинский район);

АЗС посёлка Талдан, 997 километр (Сковородинский район);

Кафе «Русская кухня», 997 километр (Сковородинский район);

Кафе «Ерофей», 773 километр (Сковородинский район);

Кафе «Амур», 939 километр (Сковородинский район);

АЗС села Тыгда, 1 139 километр (Магдагачинский район);

АЗС села Сиваки, 1 211 километр (Магдагачинский район);

АЗС посёлка Магдагачи, 1 080 километр (Магдагачинский район);

Кафе «Хуторок» посёлка Сиваки, 1 211 километр (Магдагачинский район);

Кафе «777» посёлка Магдагачи, 1 068 километр (Магдагачинский район);

Кафе «Лесное» села Чалганы, 1 165 километр (Магдагачинский район);

АЗС, 1 307 километр (Шимановский район);

Кафе «Гагаш», 1 292 километр (Шимановский район);

Кафе «Оазис», 1 307 километр (Шимановский район);

АЗС, 1 389 километр (Свободненский район);

АЗС, 1 388 километр (Свободненский район);

АЗС, 1 350 километр (Свободненский район);

Кафе «Транзит», 1 384 километр (Свободненский район);

Придорожный комплекс «Меркурий», 1 350 километр (Свободненский район);

Столовая «Вояж», 1 387 километр (Свободненский район);

Гостиница в районе села Нижние Бузули, 1 363 километр (Свободненский район);

Кафе «Встреча», 1 455 километр (Серышевский район);

АЗС, 1 460 километр (Белогорский район);

АЗС, 1 464 километр (Белогорский район);

АЗС, 1 476 километр (Белогорский район);

Кафе «Изба у дороги», 1 476 километр (Белогорский район);

Кафе «Тройка» 1 462 километр (Белогорский район);

АЗС, 1 570 километр (Завитинский район);

АЗС, 1 572 километр (Завитинский район);

Кафе «Максим», 1 570 километр (Завитинский район);

Кафе «Магистраль», 1 572 километр (Завитинский район);

АЗС, 1 627 километр (Бурейский район);

АЗС, 1 629 километр (Бурейский район);

АЗС, 1 630 километр (Бурейский район);

Кафе-гостиница «Архипов», 1 627 километр (Бурейский район);

АЗС, 1 676 километр (Архаринский район);

АЗС, 1 630 (Архаринский район);

Кафе «Ардор», 1 675 километр (Архаринский район);

Кафе «Дом у дороги», 1 689 километр (Архаринский район);

Кафе «Родник», 1 780 километр (Архаринский район);

Кафе «Восток», 1 737 километр (Архаринский район);

АЗС, 171 километр (Тындинский район);

АЗС, 42 километр (Тындинский район);

АЗС, 168 километр (Тындинский район);

АЗС, 170 километр (Тындинский район);

Гостиница «Таёжная», 166 километр (Тындинский район);

Кафе «Мираж», 42 километр (Тындинский район);

Кафе «Стрелка», 48 километр (Тындинский район);

Кафе «Лапри», 246 километр (Тындинский район).

Спасатели обозначили на федеральных автодорогах четыре опасных участка. Два участка автотрассы подвержены снежным заносам. Первый, протяженностью 28 километров, расположен в Шимановском районе между 1 332 и1 360 километрами федеральной трассы. Ближайший населённый пункт – село Светильное – находится в 27 километрах от опасного участка. Второй участок протяжённостью 37 километров находится на границе двух районов — Ромненского и Октябрьского, между 1 563 и 1 600 километрами трассы.

Ещё два участка имеют опасные спуски и подъёмы. Первый участок протяженностью два километра находится в 33 километрах от посёлка Архара — это Урильский подъём, от 1 760 до 1 762 километра автодороги. Второй участок протяженностью семь километров – в Тындинском районе, в 10 километрах от посёлка Джелтулак, между 166 и 173 километрами трассы.

МЧС Амурской области напоминает: в случае возникновения нештатных ситуаций звоните 101 — для набора со всех операторов мобильной связи; 01 — со стационарных телефонов; 112 — единый телефон вызова экстренных оперативных служб.