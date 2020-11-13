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13ноября
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сегодня, 11:20 5

Минстрой предложил сделать курилки в домах

Минстрой предложил сделать курилки в домах
Фото: pixabay.com

Минстрой России предложил оборудовать курительные комнаты в жилых домах. Спецпомещения можно будет открыть c разрешения общего собрания жильцов. Комнаты должны быть изолированы и оборудованы дверью, сообщает ТАСС.

Новые предложения поступили в правительство после того, как вышел запрет на курение не только сигарет, но и всей никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов и кальянов. Общедомовое имущество — подъезд и балконы — приравняли к общественным местам, в них по новому закону курение запрещено. Для оборудования курилок будут действовать несколько правил: комнаты должны быть оборудованы дверью, с внешней стороны нужно будет приклеить знак «Место для курения», а внутри разместить информацию о вреде табака.

— По действующему приказу Минстроя, на общем собрании жильцов может быть принято решение об оборудовании курилки в многоквартирном доме, если такие помещения предусмотрены конструктивными особенностями дома. На практике это не сильно распространено, хотя курилки в многоквартирных домах могли бы помочь решить многие соседские конфликты и ссоры. Новые требования, скорее всего, не сильно повлияют на ситуацию, тем не менее предусматриваются нормы, регламентирующие курение вейпов в жилых домах, точно так же как и, например, в аэропортах, — разъяснил новые решения эксперт тематической площадки «Жильё и городская среда» Павел Склянчук.

На федеральном уровне запрет на курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции вступил в силу 30 октября. Подобный региональный запрет действует на территории Приамурья с 12 сентября.

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#закон

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Поржал.

    Курить на балконах запрещено.

    Второй раз поржал.

    Курилки в домах.

    Третий раз поржал.

    Товарищи, мы в России живём, а не в загнивающей Европе

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Минстрой как дети прям. Фантазёры :))

  • амурская алена

    амурская алена
    2 часа назад

    А буфет будет?

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    В курилки будут приглашать профессоров медицины, которые будут читать лекции о вреде курения.

    Установят домашний кинотеатр, где будут демонстрироваться фильмы о негативном воздействии никотина на организм человека.

    Бесплатно будут раздаваться леденцы от курения и пластыри.

    Но мы не доживём до этих прекрасных времён. Нам просто необходимо понять, простить и отнестись с пониманием...

  • Иллона

    Иллона
    1 час назад

    Лучше бы обсудили обязанность застройщиков оборудовать для инвалидов и детских колясок входы в подъезды и внутри подъездов (двери узкие, тяжелые, в лифт коляски не инвалидные, ни детские не не вмещаются, пандусов нет и т.д.).

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