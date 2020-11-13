Минстрой предложил сделать курилки в домах

Новые предложения поступили в правительство после того, как вышел запрет на курение не только сигарет, но и всей никотиносодержащей продукции, в том числе вейпов и кальянов. Общедомовое имущество — подъезд и балконы — приравняли к общественным местам, в них по новому закону курение запрещено. Для оборудования курилок будут действовать несколько правил: комнаты должны быть оборудованы дверью, с внешней стороны нужно будет приклеить знак «Место для курения», а внутри разместить информацию о вреде табака.

— По действующему приказу Минстроя, на общем собрании жильцов может быть принято решение об оборудовании курилки в многоквартирном доме, если такие помещения предусмотрены конструктивными особенностями дома. На практике это не сильно распространено, хотя курилки в многоквартирных домах могли бы помочь решить многие соседские конфликты и ссоры. Новые требования, скорее всего, не сильно повлияют на ситуацию, тем не менее предусматриваются нормы, регламентирующие курение вейпов в жилых домах, точно так же как и, например, в аэропортах, — разъяснил новые решения эксперт тематической площадки «Жильё и городская среда» Павел Склянчук.

На федеральном уровне запрет на курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции вступил в силу 30 октября. Подобный региональный запрет действует на территории Приамурья с 12 сентября.