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13ноября
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сегодня, 11:01 0

Погибшие в авиакатастрофе Александр Колтовой и Наталья Климова летели на базу отдыха

Погибшие в авиакатастрофе Александр Колтовой и Наталья Климова летели на базу отдыха
Фото: anews.com

Стало известно место назначения, куда направлялся самолёт ведущего НТВ Александра Колтового и его спутницы Натальи Климовой. Первоначальная информация о том, что пара летела в Рыбинск, не совсем верна. ФАН сообщает новые сведения о трагически закончившемся полёте.

По информации агенства, в плане полёта точкой приземления была указана посадочная площадка «Калита», в 25 километрах от Рыбинска. Она используется прилетающими на базу отдыха в Коприно, которое является одним из самых живописных мест на берегу Волги.

Коприно идеальное место для любителей русской природы и архитектуры, главное достоинство базы — заповедный лес. Здесь расположена целая деревня для туристов — с ресторанами и домиками для семей. Тут же находится парк-отель «Бухта Коприно», где и собирались остановиться Колтовой и Климова.

Ранее стало известно, что спутница Колтового оказалась женой известного финансиста Максима Климова.

Ведущий НТВ Александр Колтовой и Наталья Климова разбились 7 ноября в Подмосковье.

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#происшествия #СМИ

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