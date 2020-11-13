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13ноября
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сегодня, 10:55 1

Малый и средний бизнес освободили от налогов ещё на три месяца

Малый и средний бизнес освободили от налогов ещё на три месяца
Фото: pixabay.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам на 3 месяца. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что данные меры коснутся гостиничного и туристического бизнеса, предпринимателей, занимающихся культурой и спортом, а также представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

— Ситуация в экономике по-прежнему непростая. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года, — объяснил Михаил Мишустин.

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#коронавирус #бизнес #российская власть

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    5 минут назад

    Не освободили, а дали отсрочку, чтобы потом стрясти по-полной! Пишите правильно!

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