Малый и средний бизнес освободили от налогов ещё на три месяца

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении отсрочки по налогам, авансовым платежам и страховым взносам на 3 месяца. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Отметим, что данные меры коснутся гостиничного и туристического бизнеса, предпринимателей, занимающихся культурой и спортом, а также представителей развлекательной индустрии и отрасли общественного питания.

— Ситуация в экономике по-прежнему непростая. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года, — объяснил Михаил Мишустин.