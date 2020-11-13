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13ноября
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сегодня, 10:14 0

Победившая на выборах в Костромской области уборщица решила остаться на посту

Победившая на выборах в Костромской области уборщица решила остаться на посту
Фото: соцсети

Уборщица Марина Удгодская, которая победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области сообщила РИА Новости, что не планирует покидать должность, как об этом пишут СМИ.

Удгодская рассказала, что не собирается уходить с поста, хотя такие мысли у неё были, потому что работа ответственная и сложная. Но местные депутаты обещали её поддержать.

— Я не могу подвести земляков, которые оказали мне доверие, избрав главой, — добавила она.

По данным избирательной комиссии Костромской области, Удгодская выиграла выборы у действующего главы Николая Локтева с 61,7% голосов. За неё проголосовали 87 человек, а за Локтева — 48.

Марина Удгодская 1985 года рождения, окончила Чухломский лесопромышленный техникум. В данных о месте работы указывалось, что женщина – уборщица в той же сельской администрации, где стала главой. Но в администрации Костромской области сообщили, что у Удгодской есть опыт работы сельским депутатом, а уборщица — это её подработка.

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#выборы

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