«Дистанционка» на берёзе: студент из Омской области «ловит» интернет на дереве

Фото: @omskiy.kolhoznik

Студент из Омской области, чтобы не пропускать дистанционные занятия в институте, вынужден заниматься, сидя на 8-метровой берёзе. В деревне, где живёт парень, серьёзные проблемы со связью.

Житель деревни Станкевичи Омской области с просьбой решить проблему со связью обратился к губернатору региона Александру Буркову. Парень рассказал, что учится в институте. Он вынужден подключаться к онлайн-занятиям, сидя на берёзе в лесу, поскольку только там есть хороший доступ в интернет. Студент опубликовал видеообращение к главе региона в соцсетях.

Алексей Дудоладов рассказал, что не смог подключиться к занятиям в Zoom после перевода института на дистанционное обучение. Дома у студента проведён интернет 2G, но приложение через него не загружается. Теперь парень ходит в лес, который находится в 300 метрах от деревни, залезает на восьмиметровую берёзу, подключается к сети и слушает лекции. С наступлением зимы в порыве к знаниям молодой человек рискует заболеть — посещать занятия на берёзе стало холодно.

— Сейчас не май месяц на дворе и мне приходится жертвовать своим здоровьем. Я уже болел двухсторонней пневмонией, — рассказывает Алексей.

Прямо с ветки берёзы студент записал обращение к к губернатору региона Александру Буркову.

— Александр Леонидович, я бы хотел у вас уточнить от лица всех студентов, у которых плохой интернет — как решить данный вопрос? — интересуется студент.

Губернатор области прокомментировал ситуацию изданию «Подъём».

— Проблемы с интернетом у нас даже в центре села, он пропадает, зачастую нет связи, не говоря уже о малых деревнях. Операторы пытаются, всё обещают ускоренный интернет, но пока никаких изменений нет. И в ближайшее время вряд ли там что-то изменится по части связи, — заявил губернатор.

Глава региона пообещал связаться со студентом, а также предложил ему добираться до соседнего села и выходить в Zoom-конференции из местной школы, пишет lenta.ru.

В сёлах Приамурья тоже случаются перебои со связью. Этой весной, когда область перешла на дистанционное обучение, жительница села Новороссийка Мазановского района обратилась редакцию ИА «Амур.инфо» с рассказом о том, как проходят её занятия. Девушке приходилось ходить к чудо-столбу, чтобы учиться дистанционно.