Санаторий «Василёк» под Благовещенском начал работать как провизорный госпиталь

С начала пандемии коронавируса санаторий работает в нескольких направлениях. Изначально его перепрофилировали в обсерватор и гостиницу, куда селили медиков, работавших в «красной зоне». В начале октября несколько сотрудников санатория заболели COVID-19.

— Мы прекратили деятельность. У нас был карантин в связи с заболеваемостью сотрудников. Этот этап мы прошли, все в строю и все работают. То есть сотрудников хватает, как медицинского персонала, так и остальных. С 3 ноября мы начали работать уже в новом качестве — как провизорный госпиталь. Инфекционные госпитали Амурской области сегодня загружены, чтобы им помочь, мы берём на себя уже достаточно компенсированных больных из инфекционных госпиталей, которые сегодня уже на стадии выздоровления. Они ещё не имеют отрицательных анализов на ковид, таких пациентов долечиваем в «Васильке», — рассказал главный врач санатория «Василёк» Олег Белый.

На сегодняшний день в санатории размешено 50 коек из которых 20 заняты.

- Сегодня троих пациентов выписывают и готовятся принять ещё 6 новых пациентов. Больные получают те назначения, которые были рекомендованы докторами инфекционных госпиталей. И до получения отрицательных результатов они находятся и долечиваются у нас. Работаем как в «красной зоне», естественно. При получении отрицательных результатов они выписываются на амбулаторный этап лечения. Речь идёт о больных только с пневмониями, - пояснил Олег Белый.

Также главный врач Олег Белый отметил, что все сотрудники санатория на работе. У тех, кто переболел коронавирусом уже закрыты больничные, все здоровы.

После нормализации ситуации санаторий вернётся в обычный режим и пройдет полную санитарную обработку.

Между тем, региональные власти приняли решение развернуть 140 новых коек для коронавирусных больных на базе хирургического корпуса Благовещенской городской клинической больницы. Развёртывание госпиталя в роддоме пока решили отложить.