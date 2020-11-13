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13ноября
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сегодня, 09:59 3

В Приморье могут запретить вылов креветки

В Приморье могут запретить вылов креветки
Фото: pixabay.com

Решение о запрете вылова креветки в Приморском крае уже согласовано министерством сельского хозяйства. Запрет порекомендовал ввести учёный совет Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Полный запрет на использование тралов для добычи креветки углохвостой севернее 49°00´ северной широты продлится с 1 января по 31 декабря 2021 года.

Креветка уже второй год запрещена к промышленному вылову. Этот вид относится к короткоцикловым, численность популяции креветок подвержена значительной природной динамике. В этом году численность популяции креветки не вызывала опасений у экологов. А вот в 2021 году, по подсчётам учёных, креветок будет значительно меньше. Запрет промышленного вылова сможет спасти вид от исчезновения.

Экологи переживают и за обитающую в Тавричанском лимане приморскую корбикулу. Моллюск сохранился фактически только в низовьях реки Раздольная, утверждают учёные. Однако добыча приморской корбикулы не запрещена. Сейчас экологи добиваются сохранения популяции и этого редкого вида, пишет deita.ru.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    нужно поддержать максимально высокие цены

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    но КОН будет ловить на особых условиях

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 минуты назад

    У нас в прогрессе в водохранилище водится креветка, можно там ловить

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