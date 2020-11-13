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13ноября
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сегодня, 09:30 0

Эпидемиологи сравнили популяционный иммунитет к коронавирусу в регионах

Эпидемиологи сравнили популяционный иммунитет к коронавирусу в регионах
Фото: pixabay.com

Директор санкт-петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян рассказал о популяционном иммунитете к COVID-19 в регионах страны, сообщают «РИА Новости».

Изучать популяционный иммунитет эпидемиологи начали в июне — тогда в ходе первого этапа было обследовано 74 тысячи волонтёров из 26 регионов России. Второй этап изучения состоялся в сентябре-октябре, а третий намечен на конец ноября — начало декабря.

По результатам исследования был обнаружен рост уровня иммунитета. Если на первом этапе его значения в зависимости от субъекта составляли от 4,3 процента до 50, процента, то во втором уже от 5,1 процента до 65,3 процента.

— При этом в 15 регионах зафиксирован рост иммунной прослойки в 1,5-2 раза, — отметил Арег Тотолян.

Ранее амурское управление Роспотребнадзора проводило исследование группового иммунитета к коронавирусной инфекции у жителей Приамурья. В ходе него у 3000 волонтеров была взята кровь и протестирована на антитела к новому вирусу. По итогу исследования стало известно, что почти у половины амурчан, а именно 45,4 процента, было обнаружена серопревалентность к COVID-19 (серопревалентность — это число людей в популяции, у которых положительный результат теста на конкретное заболевание основан на серологических образцах (сыворотка крови) — ред.).

Стоит отметить, что по словам член-корреспондента РАН Александра Горелова завершение эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета. По прогнозу эпидемиолога, снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией следует ожидать весной.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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