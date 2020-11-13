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13ноября
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сегодня, 09:00 4

«Что меня бесит?!»: руководитель студии детского праздника

«Что меня бесит?!»: руководитель студии детского праздника

В гостях Мария Маренич

Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!

Просмотров всего: 469

#Видео: Что меня бесит?!

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Видео 7

«Что меня бесит?!»: танцовщица PoleDance
Видео 12

«Что меня бесит?!»: хиромант Михаил Мамеев
Видео 10

«Что меня бесит?!»: графический дизайнер Кристина Марсо
Видео 12

«Что меня бесит?!»: ведущий Владас Дедонис
Комментарии
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  • paravis

    paravis
    47 минут назад

    Нам не нужны руководители с неустойчивой психикой.

  • На амуринфЕ(3)

    На амуринфЕ(3)
    24 минуты назад

    Гражданин Паравис частично прав - как данные люди(в этой рубрике), проходят тест на стрессоустойчивость?

  • На амуринфЕ(3)

    На амуринфЕ(3)
    22 минуты назад

    Монтажерам: выставьте првильно свет, слишком много лоска от собеседников.

  • Илья1380

    Илья1380
    14 минут назад

    Эмммм... Странная девушка. В этом интервью начала меня бесить :D То ли потом при монтаже нарезают провокационные реплики, то ли сама подача материала раздражает. Не понял ещё. Я неопределённый, наверное :)))))

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