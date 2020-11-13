«Что меня бесит?!»: руководитель студии детского праздника
В гостях Мария Маренич
Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!
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Ответы оказались, как всегда, весёлыми, посмотрите сами!
Просмотров всего: 469
Нам не нужны руководители с неустойчивой психикой.
Гражданин Паравис частично прав - как данные люди(в этой рубрике), проходят тест на стрессоустойчивость?
Монтажерам: выставьте првильно свет, слишком много лоска от собеседников.
Эмммм... Странная девушка. В этом интервью начала меня бесить :D То ли потом при монтаже нарезают провокационные реплики, то ли сама подача материала раздражает. Не понял ещё. Я неопределённый, наверное :)))))