Выбор читателей за 12 ноября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 12 ноября.
В Бурятии цепной пес насмерть загрыз девочку
В Бурятии сторожевая собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.
Возле Благовещенского педуниверситета нашли мёртвую косулю (18+)
Сегодня утром возле здания Благовещенского государственного педагогического университета нашли мёртвую косулю. Как рассказал директор Института Конфуция Николай Кухаренко, тушу животного нашли около 9 часов утра.
Врачи в Еврейской автономии повторно заразились COVID-19
Среди медиков из Еврейской автономной области, перенёсших «ковид», начали выявлять случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.
В Благовещенске состоится прощание с бывшим преподавателем ДВОКУ
В Благовещенске ушёл из жизни ветеран вооружённых сил СССР Александр Липовцын. Полковник в отставке много лет проработал в областном управлении ГО и ЧС. Прощание состоится в воскресенье, 15 ноября с 10:30 до 11:00 в ритуальном зале по адресу Тенистая 103/1.
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