Выбор читателей за 12 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 12 ноября.

В Бурятии сторожевая собака насмерть загрызла шестилетнего ребенка, в настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.

Сегодня утром возле здания Благовещенского государственного педагогического университета нашли мёртвую косулю. Как рассказал директор Института Конфуция Николай Кухаренко, тушу животного нашли около 9 часов утра.

Среди медиков из Еврейской автономной области, перенёсших «ковид», начали выявлять случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.

В Благовещенске ушёл из жизни ветеран вооружённых сил СССР Александр Липовцын. Полковник в отставке много лет проработал в областном управлении ГО и ЧС. Прощание состоится в воскресенье, 15 ноября с 10:30 до 11:00 в ритуальном зале по адресу Тенистая 103/1.