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13ноября
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сегодня, 08:58 1

В Благовещенске ужесточат контроль за вывозом жидких бытовых отходов

В Благовещенске ужесточат контроль за вывозом жидких бытовых отходов
Фото: admblag.ru

Жители села Садовое встретились с мэром Благовещенска и лично выразили ему своё беспокойство по поводу строительства станции по приёму жидких бытовых отходов на территории их села. А также рассказали о том, какие сейчас ситуации возникают в городе в ходе вывоза отходов.

Как сообщало Амур.инфо, жители села обеспокоены строительством нового объекта и не хотят, чтобы в их селе повторялась «зловонная» ситуация, как на Тайване.

В этот раз при личной встрече с жителями мэр города заверил, что приём отходов на новой сливной станции будет проходить в закрытом отделении. ЖБО будут поступать в комбинированную установку механической очистки, затем по сетям канализации транспортироваться в очистные сооружения Благовещенска. Предусмотрена система очистки и обеззараживания воздуха.

— Когда стало известно, что жителей Садового беспокоит возможное наличие станции, я изучил этот вопрос ещё глубже. Мы посмотрели опыт других субъектов, как эта станция будет выглядеть, какие требования предъявляются к объектам такого назначения. Участок для размещения станции искали очень тщательно, в том числе принимали предложения через Instagram. Но других подходящих территорий не нашлось. Решение суда исполнить мы обязаны. Время у нас ещё есть. Это решение не окончательное, но другого пока не вижу. Еще раз повторю, данный земельный участок соответствует всем нормам, и сама станция тоже будет соответствовать всем нормам, — подчеркнул Олег Имамеев на встрече с жителями.

В свою очередь участники встречи предложили создать рабочую группу, чтобы контролировать создание и работу станции на всех этапах её строительства и эксплуатации.

— Мы понимаем, что проблема действительно существует, вывозят отходы в район Тайваня и люди там задыхаются. Но проблему нужно комплексно решать. Я лично видела, как ассенизаторские машины по Театральной ездили и на повороте на Садовое сливали ЖБО, — сообщила представитель инициативной группы Ирина Мамонцева.

Олег Имамеев отметил, что контроль за вывозом ЖБО будет ужесточён. Он согласился, что сейчас некоторые водители сливают отходы, где хотят, и пообещал организовать работу предприятий так, чтобы маршрутизация и технология соблюдались как положено.

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#ЖКХ #мэрия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Ужесточили вывоз твердого мусора, обосрались - создают новую свалку!

    Сейчас ужесточают вывоз жидких отходов! Чего ждать?

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