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13ноября
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сегодня, 08:32 2

Половина бюджета Благовещенска уйдёт на социальную сферу

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своём инстаграм-аккаунте рассказал, на что в ближайшие три года планируется потратить деньги городского бюджета. Проект бюджета уже внесли в городскую думу.

— Из-за пандемии наш главный финансовый документ формировался в сложных условиях. Коронавирус и его последствия сыграли свою негативную роль и в экономике города. Мы не могли не учитывать это обстоятельство. Ряд экономических показателей был изменён. Так, например, потери бюджета, связанные с одним только продлением налоговых послаблений для бизнеса, на 2021 год составят 107 миллионов. Для того чтобы выполнить все социальные обязательства, мы приняли решение сформировать бюджет с дефицитом. Он составит 4,5 процента от собственных доходов. Эта цифра несёт минимальные риски. К тому же, в ходе исполнения бюджета в 2021 году мы примем меры по наполнению городского бюджета дополнительными источниками. За счет участия в нацпроектах и федеральных программах доходы бюджета Благовещенска на 2021 год вырастут на треть и составят рекордные 9,2 миллиарда рублей. Это целевые средства, предназначенные для реализации различных проектов на условиях софинансирования из городской казны. Например, на строительство, содержание и ремонт дорожной сети города по нацпроекту в новом году планируется направить 544,9 миллиона рублей, — написал в соцсети мэр города.


В целом, по его словам, городской бюджет останется социально ориентированным. Расходы социальной сферы составят более 52 процентов в общем объёме расходов.

В своём недавнем интервью мэр города также рассказал, какие приоритетные задачи стоят перед ним на посту главы города.

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#мэрия #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Новому мэру нужно карманы набить, обеспечить жизнь себе и потомкам! На ремонт дорог 544 миллиона...

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    11 минут назад

    Организация ремонта дорог в Благовещенске требует от водителей большой стрессоустойчивости, Благовещенск уступает в этом только Свободному. Там организатор Константинов-коренной благовещенский новатор).

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