Названы российские регионы с занятостью коек выше 95 процентов

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала регионы России, в которых коечный фонд заполнен больше чем на 95 процентов.

— На утро 10 ноября было занято 83,4 процента коечного фонда, это в среднем по России. В четырёх регионах — более 95 процентов коечного фонда. Это Республика Хакасия, Чувашская Республика, Ивановская область, Еврейская автономная область, ― говорится в стенограмме выступления вице-премьера.

Ещё в 15 регионах занятость коек превышает 90 процентов, при этом суммарно в 41 субъекте РФ этот показатель выше среднего по стране.

Вместе с тем, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация в стране остаётся под контролем.

Напомним, что на начало ноября для заразившихся новой короновирусной инфекцией в Приамурье было создано уже 1 530 коек. Практически заполнен провизорный госпиталь на базе областного кожно-венерологического диспансера. Развернута база для долечивания пациентов на базе санатория «Василек». В хирургическом корпусе благовещенской горбольницы разворачивают порядка полутора сотен коек для ковидных больных. В качестве крайней меры рассматривается госпитализация больных с коронавирусом в городской роддом.