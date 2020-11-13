Гороскоп 13 ноября: Девам стоит жениться, а Ракам отдохнуть

Восход Солнца: 07:40

Заход Солнца: 16:47

Солнце в Скорпионе.

Овен. Благоприятный день для удачного завершения дел, заключения браков, зачатия. Но вы получите признание только в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего. Вы можете почувствовать поддержку свыше, что придаст вам уверенность в завтрашнем дне и поможет справиться со всеми делами. Необычное восприятие мира усилит оптимистическое настроение.

Телец. День посвящен семье, детям, дому. Домашние хлопоты поглотят вас полностью. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь. Активный день, склоняющий к интенсивной трате энергии, но дающий возможность быстро восполнять потраченные силы.

Близнецы. Покровительство Меркурия может принести успех в сфере профессиональной деятельности. Будьте терпеливы, стремитесь вникнуть в существо вопроса. Ответственность и добросовестность будут способствовать всем вашим начинаниям. Вероятный совет или помощь друга окажет влияние на дальнейшую судьбу.

Рак. Этот день дает вам возможность оставить в прошлом то, что давно уже не приносит радости, а лишь тяготит. Для некоторых таким балластом стали сомнения. Вам нужен отдых, только восполнив энергетический запас, вы сможете целеустремленно идти дальше.

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Лев. День размышлений. Личная жизнь также потребует от вас осторожности и внимания — разберитесь в отношениях с ближним окружением, потому что вы должны быть готовы к неожиданному повороту судьбы. Сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным, не вмешиваться ни в какие споры, так как это приведет к раздражению и усталости, но никак не к истине.

Дева. День благоприятный для вступления в брак, зачатия, гармоничных семейных отношений. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Возможно, этот день позволит вам осуществить самые смелые мечты в отношении особы противоположного пола. Сон исполнится через четыре дня.

Весы. Сегодня служебные дела и межличностные отношения потребуют от вас максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Постарайтесь не замыкаться на своих проблемах или неудачах. Всё сменится успехом. Уделите внимание близким людям, а особенно детям.

Скорпион. Не отказывайтесь от помощи окружающих — сегодня вам полезна совместная работа и коллективные мероприятия. Будьте внимательны к своим близким. Будьте терпеливы, не давайте волю отрицательным эмоциям.

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Стрелец. Круговорот дел, ответственных встреч закружит вас с самого утра. Не исключено, что суета и попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям. Вам станет значительно легче жить, если сумеете оставить обиды прошлого во вчерашнем дне.

Козерог. Этот день желательно посвятить налаживанию отношений с любимым человеком. Побалуйте «половинку» чем-нибудь особенным — купите милое украшение или испеките романтический торт. День благоприятный для начала нового дела.

Водолей. В профессиональной деятельности рекомендуется действовать испытанным способом, не экспериментировать и избегать риска, к которому, вероятно, вас будет подталкивать ваша внутренняя сущность. Разум и интуиция помогут выйти из сложной ситуации. Вам придётся приложить для этого максимум стараний.

Рыбы. Звезды предвещают успех в любовных делах и улучшение обстановки в семье, если вы сможете обойти скрытые ловушки. Звёзды обещают новые интересные знакомства. Приятное общество и веселье помогут вам на время отвлечься от тяжелого груза забот.

Астролог: Вальдемар Небоходцев