В Благовещенске скончался бывший председатель амурского областного суда Сергей Семёнов. Около трёх недель назад у Сергея Николаевича диагностировали коронавирус, его госпитализировали. Последние дни Семёнов находился на искусственной вентиляции лёгких.

Как сообщается, смерть наступила сегодня, 12 ноября, около восьми часов вечера.

Свои соболезнования выразил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Коронавирус, пневмония, врачи не смогли спасти. В судебной системе Сергей Николаевич был непререкаемым авторитетом. Невозможно поверить. Казалось, он может всё и всегда — объяснить, рассудить и помочь. Искренние соболезнования семье и родным. Большая утрата для амурского судейского сообщества», — написал губернатор на своей странице в инстаграм.

Сергей Семенов родился в Воронежской области в 1955 году. В 1981 году окончил Дальневосточный государственный университет. Трудился стажёром судьи Сковородинского районного суда, был избран народным судьёй, при этом исполнял обязанности председателя Сковородинского районного суда. В 1987 году стал народным судьей Свободненского городского народного суда и назначен его председателем, где проработал до сентября 1996 года.

В сентябре 1996 года пришёл работать судьей в Амурском областном суде. С 1990 по 1999 год избирался членом квалификационной коллегии судей Приамурья. В марте 2000 стал председателем Амурского областного суда.

В 2001 году его избрали членом Совета судей Российской Федерации. В 2004 году получил высший квалификационный класс судьи. В 2008 снова стал председателем Амурского областного суда. Ушел с поста председателя в 2019 году.

Редакция Амур.инфо выражает соболезнования родным и близким Сергея Николаевича.