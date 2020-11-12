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12ноября
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сегодня, 19:39 1

В Константиновском районе после заражения коронавирусом скончалась врач

В инстаграм-аккаунте Константиновской ЦРБ появилась информация о гибели врача общей практики. Женщина болела коронавирусом, однако окончательных результатов медэкспертизы о причинах смерти ещё нет.

Коллеги выразили глубокое соболезнование родным и близким в связи со скоропостижной кончиной врача Семидомской амбулатории Ольги Николаевны Карака. Женщина умерла в Благовещенской городской клинической больнице. Она болела коронавирсусом.

— У неё были тяжёлые хронические заболевания. Окончательных результатов причин смерти пока нет, — сообщили нам в Константиновской больнице.

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#коронавирус #Дальний Восток #медицина

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Комментарии
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    31 минута назад

    Интересно, когда людей перестанут считать идиотами? Если человек заболел короной, получил осложнение своей хроники и погиб, то нужно решать от чего именно он погиб? Нужно решать другое - какие твари допустили распространение инфекции и не сделали то, что обязаны были сделать. Вот это нужно решать. Задрало это вранье уже. Сотни погибших, а написано - 69. Вы что, хотите, чтобы у каждого было по десятку погибших знакомых, а мы верили в эту чушь?

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