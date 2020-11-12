В Константиновском районе после заражения коронавирусом скончалась врач

В инстаграм-аккаунте Константиновской ЦРБ появилась информация о гибели врача общей практики. Женщина болела коронавирусом, однако окончательных результатов медэкспертизы о причинах смерти ещё нет.

Коллеги выразили глубокое соболезнование родным и близким в связи со скоропостижной кончиной врача Семидомской амбулатории Ольги Николаевны Карака. Женщина умерла в Благовещенской городской клинической больнице. Она болела коронавирсусом. — У неё были тяжёлые хронические заболевания. Окончательных результатов причин смерти пока нет, — сообщили нам в Константиновской больнице. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Константиновская больница (@konstbolnica) 7 Ноя 2020 в 9:09 PST

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#коронавирус #Дальний Восток #медицина

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