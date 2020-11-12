Азиза отменила свадьбу и продала подвенечное платье за 11 млн рублей

Азиза рассказывала, что это настоящее произведение искусства. Автор наряда — известный дизайнер Аника Керимова.

На платье уже нашелся другой покупатель, его скоро отправят в Америку. Дорогой наряд приобрела для своей дочери женщина, которая с 90-х годов является поклонницей Азизы.

По словам дизайнера, наряд перекраивать не придется. Новая хозяйка платья лишь попросила немного облегчить шлейф, на который ушло больше 40 килограммов камней Сваровски.