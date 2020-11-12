Азиза отменила свадьбу и продала подвенечное платье за 11 млн рублей
В конце сентября должна была состояться свадьба певицы Азизы, но незадолго до этого она уличила в неверности своего жениха — столичного стоматолога Давида Григоряна. Артистка отменила торжество, несмотря на уже готовое шикарное платье с кристаллами Сваровски, стоимость которого оценивается в 11 миллионов рублей, пишет Собеседник.ru.
Азиза рассказывала, что это настоящее произведение искусства. Автор наряда — известный дизайнер Аника Керимова.
На платье уже нашелся другой покупатель, его скоро отправят в Америку. Дорогой наряд приобрела для своей дочери женщина, которая с 90-х годов является поклонницей Азизы.
По словам дизайнера, наряд перекраивать не придется. Новая хозяйка платья лишь попросила немного облегчить шлейф, на который ушло больше 40 килограммов камней Сваровски.
Просмотров всего: 149