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12ноября
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сегодня, 18:10 0

Азиза отменила свадьбу и продала подвенечное платье за 11 млн рублей

Азиза отменила свадьбу и продала подвенечное платье за 11 млн рублей
Фото: news.rambler.ru

В конце сентября должна была состояться свадьба певицы Азизы, но незадолго до этого она уличила в неверности своего жениха — столичного стоматолога Давида Григоряна. Артистка отменила торжество, несмотря на уже готовое шикарное платье с кристаллами Сваровски, стоимость которого оценивается в 11 миллионов рублей, пишет Собеседник.ru.

Азиза рассказывала, что это настоящее произведение искусства. Автор наряда — известный дизайнер Аника Керимова.

На платье уже нашелся другой покупатель, его скоро отправят в Америку. Дорогой наряд приобрела для своей дочери женщина, которая с 90-х годов является поклонницей Азизы.

По словам дизайнера, наряд перекраивать не придется. Новая хозяйка платья лишь попросила немного облегчить шлейф, на который ушло больше 40 килограммов камней Сваровски.

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#шоу-бизнес

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