Благовещенскую художественную школу украсит особая подсветка

В декабре благовещенская художественная школа на Игнатьевском шоссе, 5 преобразится. Здесь скоро начнётся монтаж архитектурно-художественной подсветки. Средства на подсветку выделит мэрия и компания «ДРСК».

— Пятнадцать 52-ваттных светильников прикрепят к крыше здания. Белые прожекторы будут светить сверху вниз. Работы планируем завершить к середине декабря, — рассказал руководитель компании-подрядчика Евгений Гамерман.

Напомним, этой осенью в художественной школе отремонтировали парапет. Строители демонтировали старое покрытие, забетонировали новое, а также установили пандус и металлическое ограждение. Следующей весной здесь ещё уложат керамогранитную плитку. А к зданию художественной школы на Чайковского, 61 пристроят ещё два этажа.

В Благовещенске уже освещены спецподсветкой фасады лицеев № 11 и 6, школ 26, 12, 22 и 17, а также ЦЭВД имени Белоглазова. Также подсветкой украсили здание центра центральной школы искусств и Алексеевской гимназии. Светятся здания двух библиотек, парк Дружбы и «танцующие пары» в сквере у ЦЭВД. Кроме того, благовещенская ТЭЦ станет первой станцией на ДВ с архитектурной подсветкой градирен.