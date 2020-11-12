Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:32 0

Ещё 169: опубликованы данные по новым случаям COVID-19 в Приамурье

Ещё 169: опубликованы данные по новым случаям COVID-19 в Приамурье
Фото: pixabay.com

В течение последних суток в Амурской области выявлено 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

— Темп прироста за последние сутки — 2,0 процента. У 109 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (64 процента), у 15 – бессимптомно (9 процентов), у 45 – в виде пневмонии (27 процентов), — сообщили в ведомстве.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе с момента начала пандемии достигло 8542.

Просмотров всего: 276

#коронавирус #здоровье

распечатать


Общество 2

Амурская станция переливания крови опубликовала требования к донорам антиковидной плазмы
Коронавирус

Врачи в Еврейской АО повторно заразились COVID-19
В России и мире

Доктор Мясников рассказал про эффективные способы лечения коронавируса дома
Коронавирус 1

В хабаровских больницах появятся экспресс-тесты на коронавирус
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь