Ещё 169: опубликованы данные по новым случаям COVID-19 в Приамурье

В течение последних суток в Амурской области выявлено 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

— Темп прироста за последние сутки — 2,0 процента. У 109 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (64 процента), у 15 – бессимптомно (9 процентов), у 45 – в виде пневмонии (27 процентов), — сообщили в ведомстве.

Общее число случаев коронавирусной инфекции в регионе с момента начала пандемии достигло 8542.