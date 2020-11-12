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сегодня, 17:48 0

В Благовещенске состоится прощание с бывшим преподавателем ДВОКУ

В Благовещенске состоится прощание с бывшим преподавателем ДВОКУ

В Благовещенске ушёл из жизни ветеран вооружённых сил СССР Александр Липовцын. Полковник в отставке много лет проработал в областном управлении ГО и ЧС. Прощание состоится в воскресенье, 15 ноября с 10:30 до 11:00 в ритуальном зале по адресу Тенистая 103/1.

Уроженец Воронежской области Александр Иванович окончил военную краснознаменную академию химзащиты имени Тимошенко. Получил квалификацию инженер-химик, авиатехник.

— В 70-х годах прошлого века Александр Иванович был начальником химической службы в Магдагачи. Потом до 90-х преподавал в ДВОКУ и состоял в комитете пищевой и перерабатывающей промышленности. Затем занимал должность ведущего специалиста одного из отделов в управлении сельского хозяйства администрации области. С 1996 года работал в учебно-методическом центре ГО и ЧС сначала замначальника по учебной части. В 2007 занял должность старшего преподавателя и проработал в ведомстве до 2018 года, — сообщает пресс-служба учебно-методического центра ГО и ЧС.

Награждён юбилейными медалями в 50, 60 и 70 лет «Вооруженных Сил СССР», а также медалями «За безупречную службу» III, II и I степени. Ещё Александр Липовцын получил медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР», а также медали 60 и 65 лет «Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медаль от МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

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#военные #жизнь #работа

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