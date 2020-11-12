Во время ремонта главного корпуса БГПУ приведут в порядок и три соседних здания

Власти Приамурья приняли решение в ходе ремонта исторического здания главного корпуса БГПУ отремонтировать и три соседних здания. Речь идёт о старинном здании педколледжа и двух зданиях, построенных значительно позже: общежитии факультета иностранных языков и новом корпусе университета.

— Два современных здания нужно привести в нормальный эстетический вид. Это будет покраска фасадов, средства на это нужны сравнительно небольшие. При этом, по сути, будет отреставрирован весь квартал. Это центральная часть города, его лицо. Важно этот момент проработать, — заявил Василий Орлов.

Ремонт главного корпуса Благовещенского государственного педагогического университета разделили на два этапа. Сначала приведут в порядок фасад, кровлю и окна.

— Предварительная стоимость работ – ремонт фасада (главного и внутреннего), замена окон и ремонт кровли — 97 миллионов рублей. Точную сумму мы будем знать 27 ноября. В эти же сроки мы будем знать стоимость отдельно каждого этапа реконструкции. Финансирование будет не только из бюджета области, предполагаются и вливания финансов за счёт федеральных грантов, — сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

Закончить этот этап ремонта власти намерены в октябре 2021 года. Эта дата обозначена с учётом потенциально дождливого лета следующего года. В 2022 году хотят завершить работу по фасаду корпуса, выходящую во двор университета.