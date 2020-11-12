Американка убила своих детей, чтобы продать их органы

Полицию вызвал муж женщины, который обнаружил тела детей, вернувшись с работы. По словам мужчины, Аманда утопила дочерей в ванной, а после этого сложила их в кроватку друг на друга. Там их и обнаружили полицейские, прибывшие на место происшествия.

На допросе правоохранители пытались узнать о том, что произошло, но женщина лишь спрашивала, сколько стоят детские органы. В дальнейшем она стала утверждать, что у неё нет детей, а коляски и кроватки были ей подброшены.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», одной дочери женщины было два месяца, другой — один год. Полицейским Аманда рассказала, что посмотрела фильм о торговле донорскими органами.

Женщина отрицает, что употребляла наркотики или алкоголь. Ей предъявлено обвинение в двойном убийстве.