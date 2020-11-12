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12ноября
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сегодня, 16:46 0

Американка убила своих детей, чтобы продать их органы

Американка убила своих детей, чтобы продать их органы
Фото: lamag.com

В Лас-Вегасе полиция задержала Аманду Шарп-Джефферсон, которая, насмотревшись фильма о торговле человеческими органами убила двух дочерей. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на канал KTNV-TV.

Полицию вызвал муж женщины, который обнаружил тела детей, вернувшись с работы. По словам мужчины, Аманда утопила дочерей в ванной, а после этого сложила их в кроватку друг на друга. Там их и обнаружили полицейские, прибывшие на место происшествия.

На допросе правоохранители пытались узнать о том, что произошло, но женщина лишь спрашивала, сколько стоят детские органы. В дальнейшем она стала утверждать, что у неё нет детей, а коляски и кроватки были ей подброшены.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», одной дочери женщины было два месяца, другой — один год. Полицейским Аманда рассказала, что посмотрела фильм о торговле донорскими органами.

Женщина отрицает, что употребляла наркотики или алкоголь. Ей предъявлено обвинение в двойном убийстве.

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#дети #криминал #происшествия #США

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