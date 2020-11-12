Американка убила своих детей, чтобы продать их органы
В Лас-Вегасе полиция задержала Аманду Шарп-Джефферсон, которая, насмотревшись фильма о торговле человеческими органами убила двух дочерей. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на канал KTNV-TV.
Полицию вызвал муж женщины, который обнаружил тела детей, вернувшись с работы. По словам мужчины, Аманда утопила дочерей в ванной, а после этого сложила их в кроватку друг на друга. Там их и обнаружили полицейские, прибывшие на место происшествия.
На допросе правоохранители пытались узнать о том, что произошло, но женщина лишь спрашивала, сколько стоят детские органы. В дальнейшем она стала утверждать, что у неё нет детей, а коляски и кроватки были ей подброшены.
Как сообщает радио «Комсомольская правда», одной дочери женщины было два месяца, другой — один год. Полицейским Аманда рассказала, что посмотрела фильм о торговле донорскими органами.
Женщина отрицает, что употребляла наркотики или алкоголь. Ей предъявлено обвинение в двойном убийстве.
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