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сегодня, 16:45 0

В Благовещенске временно перекроют улицу Конную

В Благовещенске временно перекроют улицу Конную
Фото: pixabay.com

В столице Приамурья в пятницу, 13 ноября, с 8:00 до 15:00 полностью перекроют участок улицы Конной в районе пересечения с Кузнечной. Это связано с устройством сетей водоснабжения, сообщили в мэрии города.

Мэрия Благовещенска просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.

Напомним, что до пятницы, 13 ноября также перекрыт участок Политехнической между Ленина и Фрунзе. Там восстанавливают теплосети в районе Политехнической, 15. В среду, 11 ноября, уже открыли проезд на перекрёстке Кузнечной и Рабочей. Там специалисты АКС заменили участок трубы диаметром 1,5 метра на глубине около шести метров.

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#дороги #происшествия

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