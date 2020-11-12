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12ноября
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сегодня, 15:50 0

Пенсионер в Иркутской области сделал 70 денежных переводов мошенникам за день

Пенсионер в Иркутской области сделал 70 денежных переводов мошенникам за день
Фото: the-sun.com

Пенсионер в Иркутской области перевел мошенникам более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Мужчину убедили, что это необходимо, чтобы разоблачить «преступную схему» аферистов, в итоге он совершил более 70 транзакций по 15 тысяч рублей, сообщает ФедералПресс.

Мошенники под видом работников банка три дня звонили пенсионеру и в результате убедили его в том, что с его счетов пытаются похитить средства. Для того чтобы разоблачить аферистов и якобы помочь следствию, пенсионер в течение дня сделал 70 переводов по 15 тысяч рублей на указанные ему счета. В итоге он перечислил мошенникам более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

О своём участии в «спецоперации» пенсионер рассказал сыну, который отправил отца в полицию писать заявление.

В пресс-службе ГУВД Иркутской области предупредили: если вам звонят и пугают потерей денег со счёта, настаивая на немедленных действиях, а также если в разговоре участвуют разные собеседники — сразу кладите трубку, это мошенники. Их главная цель заставить человека действовать быстро, не дав ему времени подумать.

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#криминал #происшествия #финансы

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