Пенсионер в Иркутской области сделал 70 денежных переводов мошенникам за день
Пенсионер в Иркутской области перевел мошенникам более 1 миллиона 100 тысяч рублей. Мужчину убедили, что это необходимо, чтобы разоблачить «преступную схему» аферистов, в итоге он совершил более 70 транзакций по 15 тысяч рублей, сообщает ФедералПресс.
Мошенники под видом работников банка три дня звонили пенсионеру и в результате убедили его в том, что с его счетов пытаются похитить средства. Для того чтобы разоблачить аферистов и якобы помочь следствию, пенсионер в течение дня сделал 70 переводов по 15 тысяч рублей на указанные ему счета. В итоге он перечислил мошенникам более 1 миллиона 100 тысяч рублей.
О своём участии в «спецоперации» пенсионер рассказал сыну, который отправил отца в полицию писать заявление.
В пресс-службе ГУВД Иркутской области предупредили: если вам звонят и пугают потерей денег со счёта, настаивая на немедленных действиях, а также если в разговоре участвуют разные собеседники — сразу кладите трубку, это мошенники. Их главная цель заставить человека действовать быстро, не дав ему времени подумать.
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