Пенсионер в Иркутской области сделал 70 денежных переводов мошенникам за день

Мошенники под видом работников банка три дня звонили пенсионеру и в результате убедили его в том, что с его счетов пытаются похитить средства. Для того чтобы разоблачить аферистов и якобы помочь следствию, пенсионер в течение дня сделал 70 переводов по 15 тысяч рублей на указанные ему счета. В итоге он перечислил мошенникам более 1 миллиона 100 тысяч рублей.

О своём участии в «спецоперации» пенсионер рассказал сыну, который отправил отца в полицию писать заявление.

В пресс-службе ГУВД Иркутской области предупредили: если вам звонят и пугают потерей денег со счёта, настаивая на немедленных действиях, а также если в разговоре участвуют разные собеседники — сразу кладите трубку, это мошенники. Их главная цель заставить человека действовать быстро, не дав ему времени подумать.