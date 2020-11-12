Победила дружба: в международном конкурсе «Уроки Победы» победили все финалисты

Во вторник, 10 ноября, состоялся финал международного конкурса «Уроки Победы». Конкурс длился больше года и объединил более 15 тысяч участников. После двухэтапного отбора жюри определило по три финалиста в 11 предметных номинациях.

Все 75 лучших сценариев выложены на сайте конкурса и доступны для скачивания. Скоро к ним добавятся видеозаписи открытых уроков — задания финального тура конкурса «Уроки Победы». На сайте уже 90 тысяч скачиваний уроков. Все желающие педагоги могут ознакомиться с лучшими идеями своих коллег на практике.

— Методические разработки в области патриотического воспитания особенно важны сейчас. Каждая практика уникальна и учитывает педагогический опыт с современными детьми. Поэтому конкурсные работы помогут усилить программы воспитания не только в школах России, но и в странах, где преподаётся русский язык или ведутся занятия на нём, — говорит замминистра просвещения РФ «Уроки Победы» Денис Грибов.

Итоговый тур планировали провести в Москве. Однако, в связи с неблагоприятной эпидобстановкой финальный этап и церемонию объявления победителей решили провести онлайн.

— Год 75-летия Победы стал отправной точкой для поиска путей более эффективного изучения и популяризации итогов войны. Я бы предложил, чтобы тема Великой Отечественной войны стала одной из центральных в изучении истории в 10-11 классах. Сейчас мы готовим конгресс учителей истории в октябре 2021 года в Москве. На нём будет круглый стол, посвящённый теме Второй мировой войны в обучении школьников из разных стран. Я рассчитываю, что мы представим там опыт, накопленный победителями «Уроков Победы», — считает сопредседатель Российского исторического общества, академик РАН, председатель Всероссийской общественной организации «Ассоциация учителей истории и обществознания» Александр Чубарьян.

Также изменения коснулись и количества победителей. В финале конкурса должны были остаться несколько абсолютных победителей. Однако жюри признали победителями всех финалистов. Призовой фонд распределят поровну.

— К заявленным призам для всех финалистов «Просвещение» добавит два книжных подарка. Это исторический бестселлер Вячеслава Никонова «Беспамятство. Кто начал Вторую мировую войну». А также двухтомник уникальных материалов «Переписка И. В. Сталина с Ф. Рузвельтом и У. Черчиллем в годы Великой Отечественной войны», — рассказала вице-президент Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова.

— Можно много говорить о героизме и патриотизме, но если ученик это не прочувствовал, эффекта не будет. Нужно преподносить информацию так, чтобы она вызвала эмоциональный отклик, — рассказала победительница конкурса в номинации «Литература» из Камчатского края Ольга Глек.

Финал «Уроков Победы» организовали Минпросвещения РФ, Российское историческое общество и Группа компаний «Просвещение».

Напомним, о том, что финал конкурса пройдёт онлайн стало известно ещё 3 октября.