Благовещенец нанёс своему знакомому 16 ударов монтировкой по голове и зарезал его ножом

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Житель Благовещенска поругался со своим знакомым, избил его металлической монтировкой и зарезал ножом. События рокового вечера стёр из памяти мужчины выпитый алкоголь.

В сентябре прошлого года житель областной столицы Приамурья вместе со своим знакомы распивал спиртные напитки в помещении времянки на улице Ленина. Между собутыльниками завязался словесный конфликт. Знакомый ударил благовещенца кулаком в глаз, от удара мужчина упал на пол и ударился предплечьем об пол.

Обиженный горожанин взял металлическую монтировку и нанёс своему знакомому 16 ударов по голове. После этого он ударил приятеля в живот ножом. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Подсудимый не признал свою вину и пояснил, что не помнит событий того вечера. Вина жителя Благовещенска в совершении преступления подтвердилась исследованными в суде доказательствами.

Суд признал мужчину виновным и назначил благовещенцу наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает Благовещенский городской суд.