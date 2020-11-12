Амурская станция переливания крови опубликовала требования к донорам антиковидной плазмы

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На станции напоминают, что переболевшие коронавирусом благовещенцы сначала обязательно должны дождаться двукратного отрицательного теста на «ковид». Только после этого приходить на сдачу иммунной плазмы.

В своём инстаграм-аккаунте Амурская областная станция переливания крови опубликовала ряд требований к донорам антиковидной плазмы: возраст 18-55 лет, масса тела более 55 килограммов, более 14 дней после выздоровления, наличие официального медицинского заключения о перенесенной инфекции лёгкой или средней степени тяжести, двукратный отрицательный результат исследования на наличие РНК SARS - CoV-2 в мазке.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 77-46-87 и 77-46-88.

В соседнем Хабаровском крае уже готовятся диагностировать коронавирус быстрее. В ноябре в больницы поступят экспресс-тесты на «ковид».