Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:17 2

Амурская станция переливания крови опубликовала требования к донорам антиковидной плазмы

Амурская станция переливания крови опубликовала требования к донорам антиковидной плазмы
Фото: pixabay.com

На станции напоминают, что переболевшие коронавирусом благовещенцы сначала обязательно должны дождаться двукратного отрицательного теста на «ковид». Только после этого приходить на сдачу иммунной плазмы.

В своём инстаграм-аккаунте Амурская областная станция переливания крови опубликовала ряд требований к донорам антиковидной плазмы: возраст 18-55 лет, масса тела более 55 килограммов, более 14 дней после выздоровления, наличие официального медицинского заключения о перенесенной инфекции лёгкой или средней степени тяжести, двукратный отрицательный результат исследования на наличие РНК SARS - CoV-2 в мазке.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 77-46-87 и 77-46-88.

В соседнем Хабаровском крае уже готовятся диагностировать коронавирус быстрее. В ноябре в больницы поступят экспресс-тесты на «ковид».

Просмотров всего: 694

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Коронавирус

Ещё 169: опубликованы данные по новым случаям COVID-19 в Приамурье
Коронавирус

Врачи в Еврейской автономии повторно заразились COVID-19
Общество 10

Власти Приамурья: в детских поликлиниках исчезнут очереди
В России и мире 1

Доктор Мясников рассказал про эффективные способы лечения коронавируса дома
Комментарии
Показать все (2)
  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Учитывая, судя по новостям, точность тестов на COVID-19 всего 40%, можно получить не выздоровление, а новую порцию вирусов в донорской крови?

  • Кукумбер

    Кукумбер
    1 час назад

    Почему 40%, а не 14%? Или утка слишком жирной получалась?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь