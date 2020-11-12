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12ноября
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сегодня, 15:46 0

Благовещенцу назначили реальный срок за неуплату алиментов

Благовещенцу назначили реальный срок за неуплату алиментов
Фото: pixabay.com

В Благовещенске 36-летнего местного жителя приговорили к реальному лишению свободы за неуплату алиментов на содержание ребёнка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, мужчина задолжал более ста тысяч рублей.

Как установил суд, мужчина знал об исполнительном производстве и о размере ежемесячных выплат. Однако без уважительных причин не торопился расставаться с деньгами.

В январе прошлого года благовещенца привлекли к административной ответственности. Тем не менее выводов амурчанин не сделал и алименты не выплатил. В отношении него возбудили уголовное дело.

Чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов ещё раз, благовещенец выплатил 300 рублей и на этом решил, что свой долг выполнил. В результате с июня 2019 года по март 2020 года у мужчины образовалась задолженность по уплате алиментов на сумму более 100 тысяч рублей.

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело и назначил виновному четыре месяца лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также мужчине предстоит погасить задолженность.

Приговор в законную силу не вступил.

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#закон #суды

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