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12ноября
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сегодня, 16:01 0

Врачи в Еврейской автономии повторно заразились COVID-19

Врачи в Еврейской автономии повторно заразились COVID-19
Фото: pixabay.com

Среди медиков из Еврейской автономной области, перенёсших «ковид», начали выявлять случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией.

— На территории области уже фиксируются единичные случаи повторного заражения коронавирусом через 3-4 недели после получения отрицательных тестов. Чаще всего это встречается среди медицинских работников, имеющих высокую инфекционную нагрузку, — сообщил заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков.

В связи с этим тем, кто уже перенес заболевание, рекомендуется продолжать соблюдать профилактику и меры санитарной безопасности.

В Амурской области в борьбе с коронавирусом постоянно принимаются всё новые и новые меры. Как проходит лечение пациентов «красной зоны» в областном центре, вчера проверил мэр Олег Имамеев.

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#коронавирус #Дальний Восток #здоровье #медицина

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Коронавирус

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