Соседи облили зелёнкой машину жительницы Владивостока

Фото: @dps.control

Жители одного из домов во Владивостоке проучили свою соседку — владелицу авто. Девушка привыкла парковать свой автомобиль посреди двора, загораживая проезд другим машинам.

Когда терпению приморцев пришёл конец, они облили иномарку зелёнкой. Об этом рассказали жители города в популярном местном паблике dps.control. Соседи девушки отмечают, что она неоднократно парковала машину, загораживая проезд другим, даже, если во дворе имелось несколько свободных мест для парковки, пишет vostokmedia.com.

«Вероятно, человек приехал с глухой деревни. И если там это привычный способ парковки, то жители Владивостока не одобрили такой подход и облили ее "Витц" зелёнкой сегодня ночью», — написал автор фото в паблике.

Мнения жителей Приморья о таком радикальном подходе к наказанию автохама разделились.

«А поговорить с ней слабо было? Сразу надо зелёнкой обливать?», «Ну можно же позвонить, встретить, поговорить. Вообще, насколько реально отмыть зелёнку?», «Облейте девочку, машина-то чем вам виновата?», «Там же номер под стеклом. Позвонить, чтобы отогнала, не, слишком сложно?», «Видела сегодня девушку на этой машине около отдела полиции, видимо, приехала заявление писать», — прокомментировали жители Владивостока публикацию в Сети.

В Благовещенске этой весной владелица автомобиля Nissan Juke нашла на капоте своего автомобиля похоронный венок с посланием. Неизвестные приклеили на лобовое стекло записку: «Настюха! Спи спокойно со своим мужем! А не с чужими!».

Благовещенцы в своё время предупреждали владельцев автомобилей о неправильной парковке кирпичом на капоте и «украшали» машину, оставленную у контейнерной площадки, мусором.