В Приамурье на детей от 3 до 7 лет ежемесячно будут давать по 6 тысяч рублей

Размер пособия установили на уровне 50 процентов от прожиточного минимума. В Амурской области выплата составит 6 363,5 рубля, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты ежедневно принимают и обрабатывают заявления, на сегодняшний день выплату назначили на 25 054 ребёнка. В 2020 году выплату будут предоставлять за все месяцы с момента, когда малышу исполнилось 3 года. Заявление нужно подать не позднее 31 декабря. В 2021 году правила немного изменятся, соцпомощь будут предоставлять со дня достижения ребёнком трёх лет, если родители подадут заявление не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных случаях платить начнут со дня подачи заявления и предыдущие месяцы учитывать не будут.

Если в семье несколько детей от 3 до 7 лет, то деньги государство будет перечислять на каждого, но указать их данные нужно в одном заявлении.

При назначении выплат государство учитывает доходы семьи за 12 календарных месяцев, предшествующим 6 месяцам перед месяцем подачи заявления. Здесь в 2020 году тоже есть своя особенность: если в момент подачи заявления кто-то из членов семьи признан безработным, то его прошлые доходы учитывать не будут.

— Именно в этот период детского возраста родители наиболее остро нуждаются в дополнительном финансировании. В первую очередь это связано с выходом мамы на работу из декретного отпуска, но вынужденной чаще брать больничный лист из-за частых болезней ребенка в период его адаптации к детсаду. Данная мера соцподдержки помогает поддержать семейный бюджет, — говорят в пресс-службе.