К 2030 году на газ перейдут посёлок Аэропорт, сёла Белогорье и Верхнеблаговещенское

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К 2025 году в Приамурье с мазута на газ планируют перевести около 60 котельных в разных районах области. Затронет газификация и близлежащие к амурской столице населённые пункты. Для обеспечения газом всех объектов планируется построить 200 километров внутрипоселковых газопроводов.

— Мы уже в 2021 году переводим на газ котельную в ЗАТО Циолковский, четыре мазутные котельные в Свободном и ещё три котельные в городе Белогорске. Получается, если мы успешно решаем вопрос по Свободному, то до 2025 года в Свободном котельных мазутных не остается, — сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Газификация также затронет аэропорт Благовещенска и сёла Белогорье и Верхнеблаговещенское. Кроме того, газифицируют населённые пункты, которые находятся в 50 километрах от газопровода «Сила Сибири», — это Шимановск, Магдагачи, Сковородино, Тында. Как отметили в министерстве, эти объекты находятся на согласовании в Газпроме.

Также в Амурской области будут газифицировать животноводческие комплексы. Об этом рассказал губернатор в рамках поездки на стройплощадку птицефабрики «Новотроицкая».