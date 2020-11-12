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12ноября
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сегодня, 15:01 7

К 2030 году на газ перейдут посёлок Аэропорт, сёла Белогорье и Верхнеблаговещенское

К 2030 году на газ перейдут посёлок Аэропорт, сёла Белогорье и Верхнеблаговещенское
Фото: pixabay.com

К 2025 году в Приамурье с мазута на газ планируют перевести около 60 котельных в разных районах области. Затронет газификация и близлежащие к амурской столице населённые пункты. Для обеспечения газом всех объектов планируется построить 200 километров внутрипоселковых газопроводов.

— Мы уже в 2021 году переводим на газ котельную в ЗАТО Циолковский, четыре мазутные котельные в Свободном и ещё три котельные в городе Белогорске. Получается, если мы успешно решаем вопрос по Свободному, то до 2025 года в Свободном котельных мазутных не остается, — сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

Газификация также затронет аэропорт Благовещенска и сёла Белогорье и Верхнеблаговещенское. Кроме того, газифицируют населённые пункты, которые находятся в 50 километрах от газопровода «Сила Сибири», — это Шимановск, Магдагачи, Сковородино, Тында. Как отметили в министерстве, эти объекты находятся на согласовании в Газпроме.

Также в Амурской области будут газифицировать животноводческие комплексы. Об этом рассказал губернатор в рамках поездки на стройплощадку птицефабрики «Новотроицкая».

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#ЖКХ #технологии

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Вспомним, что еще обещали Путлер и Медведеббельс 10 лет назад:

    1. Безвизовый режим с Евросоюзом

    2. Заработные платы до 2700 долларов в месяц

    3. Не повышать пенсионный возраст

    3. В 2004 году каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем было в 2003 году.

    4. В 2005 году, каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России.

    5. В 2006 году у каждого будет работа по профессии.

    6. К 2008 году, каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего дохода.

    7. Чечня и весь Северный Кавказ станут туристической и курортной «Меккой» России.

    8. К 2010 г. будет построена транспортная магистраль Санкт-Петербург-Анадырь, Токио-Владивосток-Брест и другие.

  • Канолга

    Канолга
    2 часа назад

    Блин, ну все что то обещают) Ельцин обещал, что девальвации рубля не будет. Горбачев, что к 2000 году каждая семья будет жить в отдельной квартире... Хрущев, что будем жить при коммунизме. Должность у них такая обещать

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    китайцы ржут наверное))) страна дураков.....

  • google_vanya manya

    google_vanya manya
    1 час назад

    Страна рабов.

  • Швейк

    Швейк
    1 час назад

    Лучше б уж писали, что к 2130 году

  • foxik62

    foxik62
    38 минут назад

    А что не к пятидесятому?

  • Колян

    Колян
    12 минут назад

    Вы еще до 30го не дожили

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