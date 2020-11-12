В Благовещенске изъяли почти пять килограммов табака для кальяна без маркировки

В одном из магазинов Благовещенска изъяли 85 упаковок табака для кальяна. Сотрудники таможни обнаружили отсутствие обязательной маркировки на товаре.

Владелец не предоставил документы, подтверждающие приобретение и законность ввоза иностранной курительной смеси в Россию.

— Ввоз и оборот табачной продукции без маркировки в России запрещён с 1 июля этого года. Хабаровская таможня начала проверку по факту реализации иностранного табака без акцизных марок, — рассказали в пресс-службе Хабаровской таможни.