Облачно и небольшой снег: прогноз погоды в Приамурье на 13 ноября

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Завтра в Амурской области синоптики прогнозируют небольшой снег лишь в нескольких районах. День ожидается прохладный и пасмурный.

По сообщению Амурского гидрометцентра, в пятницу, 13 ноября, в Приамурье переменная облачность, ночью местами по югу и северо-востоку, днём по востоку небольшой снег, ночью в пониженных местах туман. Ветер северный, северо-западный слабый, с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -4°С...-9°С, по северо-западу при прояснении -14°С...-19°С. Днём -1°С...+4°С, по северу при облачности -4°С...-9 °С.

В Завитинске ясно, без осадков. Температура днём -1°С...-5°С, ночью до -9°С. Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -1°С…0°С, ночью до -9°С. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Архаре облачно, небольшой снег. Температура днём 0°С...-4°С, ночью до -8°С. Ветер северо-западный, 4-5 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура 0°С…-1°С, ночью -9°С. Ветер северо-западный, 2-4 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -2°С...-6°С, ночью до -12°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура 0°С...-1°С, ночью -8°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -4°С...-6°С, ночью до -13°С. Ветер юго-западный, 1-2 метра в секунду, с порывами до 5 метров в секунду.

В Тынде пасмурно, без осадков. Температура днём -6°С...-11°С, ночью до -17°С. Ветер юго-западный, 1-3 метра в секунду, с порывами до 6 метров в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный до 8-13 метров в секунду. Температура ночью -5°С...-7 °С, днём +2°С...+4°С.