Филиал ОКЦ в микрорайоне Благовещенска сможет принимать до 300 детей

В филиале Общественно-культурного центра в микрорайоне Благовещенска (бывший кинотеатр «Харбин») завершились все ремонтные работы, запланированные на этот год. Масштабные работы коснулись второго этажа, его реконструировали.

Здесь демонтировали и заново выстроили стены, отремонтировали пожарную сигнализацию. Полностью заменили систему отопления и сделали вентиляцию. Кроме того, строители отремонтировали пожарный водопровод. Для безопасности на входе в здание установили турникеты.

На такой масштабный ремонт из городского бюджета было выделено 10 миллионов рублей. Также руководство филиала сообщило, что необходимо отремонтировать и оборудовать большой и малый кинозалы, реконструировать фойе, обновить и подсветить фасад.

— Уже на протяжении трёх лет на базе филиала ОКЦ функционируют хореографические ансамбли и студии художественного творчества. Благодаря реконструкции второго этажа нам удалось открыть две большие новые студии. До ремонта у нас было всего три рабочих кабинета, которые располагались на первом этаже, и мы не могли набрать детей в достаточном количестве. Когда эпидобстановка улучшится, мы сможем создать новые творческие коллективы. Центр в целом сможет принять около 300 детей, — рассказала директор Общественно-культурного центра Надежда Багрова.

Напомним, что также планируется капитальный ремонт парка Дружбы. Уже предложен ряд мероприятий по обновлению парка, находящегося в ведении ОКЦ.