Власти Приамурья: в детских поликлиниках исчезнут очереди

Шесть детских поликлиник и один стационар должны отремонтировать в этом году в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов отметил, что все их устроят по «бережливому» принципу.

— Все детские поликлиники, которые мы ремонтируем, устроят по «бережливому» принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Объекты оборудуют современными инженерными системами, процесс работы автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи населению в комфортных условиях. Что касается поликлиники в микрорайоне Благовещенска, после проведенного ремонта юные благовещенцы смогут получать там широкий спектр услуг. Мы рассчитываем, что обновленное учреждение здравоохранения на ближайшие пять лет «закроет» потребности жителей микрорайона. Далее в планах в Благовещенске построить большую современную детскую поликлинику, — отметил Василий Александрович.

О том, какие учебно-восстановительные учреждения ремонтируют в этом году в Приамурье, рассказал зампред областного правительства Павел Матюхин. Это шесть поликлиник, две из которых в Благовещенске и по одной в Зее, Тынде, Константиновке и Райчихинске. А ещё в плане ремонт стационара в селе Константиновка.

— Все учреждения построены около тридцати лет назад, в эпоху перестройки и не всегда качественно, на сегодняшний день степень их износа достаточно высокая. В этом году будут отремонтированы поликлиника № 1 в Благовещенске, поликлиника в Тынде. Из-за нехватки рабочей силы, возникшей в связи с пандемией и закрытием границ, на остальных пяти объектах снизились темпы работ, соответственно возникли задержки по срокам — какие-то будут сданы в начале следующего года, какие-то в середине, — рассказал Павел Владимирович. — Работы везде запланированы масштабные. Например, в детской поликлинике № 1 Благовещенска ремонтом охвачено все здание. К этой поликлинике, кстати, в следующем году будет пристроен новый корпус, который позволит оборудовать фильтр-приемник, а также разместить там полный комплекс лечебно-диагностического оборудования.