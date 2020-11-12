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12ноября
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сегодня, 13:42 3

Власти Приамурья: в детских поликлиниках исчезнут очереди

Власти Приамурья: в детских поликлиниках исчезнут очереди
Фото: amurobl.ru

Шесть детских поликлиник и один стационар должны отремонтировать в этом году в Амурской области. Губернатор региона Василий Орлов отметил, что все их устроят по «бережливому» принципу.

— Все детские поликлиники, которые мы ремонтируем, устроят по «бережливому» принципу, что позволит избавиться от очередей в регистратуре. Объекты оборудуют современными инженерными системами, процесс работы автоматизируют. Такой подход разработан профильными специалистами для оперативного оказания современной качественной медицинской помощи населению в комфортных условиях. Что касается поликлиники в микрорайоне Благовещенска, после проведенного ремонта юные благовещенцы смогут получать там широкий спектр услуг. Мы рассчитываем, что обновленное учреждение здравоохранения на ближайшие пять лет «закроет» потребности жителей микрорайона. Далее в планах в Благовещенске построить большую современную детскую поликлинику, — отметил Василий Александрович.

О том, какие учебно-восстановительные учреждения ремонтируют в этом году в Приамурье, рассказал зампред областного правительства Павел Матюхин. Это шесть поликлиник, две из которых в Благовещенске и по одной в Зее, Тынде, Константиновке и Райчихинске. А ещё в плане ремонт стационара в селе Константиновка.

— Все учреждения построены около тридцати лет назад, в эпоху перестройки и не всегда качественно, на сегодняшний день степень их износа достаточно высокая. В этом году будут отремонтированы поликлиника № 1 в Благовещенске, поликлиника в Тынде. Из-за нехватки рабочей силы, возникшей в связи с пандемией и закрытием границ, на остальных пяти объектах снизились темпы работ, соответственно возникли задержки по срокам — какие-то будут сданы в начале следующего года, какие-то в середине, — рассказал Павел Владимирович. — Работы везде запланированы масштабные. Например, в детской поликлинике № 1 Благовещенска ремонтом охвачено все здание. К этой поликлинике, кстати, в следующем году будет пристроен новый корпус, который позволит оборудовать фильтр-приемник, а также разместить там полный комплекс лечебно-диагностического оборудования.

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#губернатор #дети #медицина #строительство

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Комментарии
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  • Министерство Не Твоих Собачьих Дел

    Министерство Не Твоих Собачьих Дел
    21 минута назад

    Чего там на 5 лет закроет? Вы чтоли эту поликлинику расширили? площади там дополнительные организовали?

    Всё в то же гамно с узкими коридовами в красивую обёртку "одели", отремонтировали и покрасили. Зато подсчитайте, сколько домов новых понастроили. Чёж отдельно стоящую поликлинику застройщику не приказали организовать?

  • Монстриха

    Монстриха
    20 минут назад

    Как насчет страшной поликлиники №2 по ул.Зейская? Там коридор меньше метра в ширину...сходите туда, только без предупреждения (внезапно) и все станет понятно...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    57 секунд назад

    Наконец-то хоть часть "Чайки" облагородили

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