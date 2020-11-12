Владимир Конкин нашёл опекунов для своей внучки

Артист рассказал телеведущему Борису Корчевникову, что воспитанием девочки займутся его племянница с мужем, у которых нет своих детей. Конкин уверен, что его внучке Алисе будет у них хорошо.

По его словам, он планирует поддерживать эту семью материально, а также собирается регулярно забирать девочку к себе в подмосковный дом и вывозить ее на отдых в Италию. Дедушка Алисы хочет сделать всё возможное, чтобы внучка не чувствовала себя одинокой и брошенной.

Как пишет PITER.TV, Владимир Конкин считает, что уже слишком стар, чтобы самому воспитывать девочку. По его мнению, рядом с Алисой должна быть женщина, которая будет её любить и холить. Поэтому внучка будет жить с его племянницей и её мужем в Петербурге.