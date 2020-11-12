В Амурской области стартовала предновогодняя акция «Ёлка желаний»

— В этой акции мы будем участвовать третий год подряд. Несмотря на ограничения с коронавирусом, мы найдём доступный формат и проведём её в этом году. В правительстве мы уже два года делаем такую же «Ёлку». В прошлом году все шары с желаниями детей из детдомов разобрали за неделю, — добавил Василий Орлов.

Исполнять желания будут всю зиму: начнут 1 декабря, а закончат 28 февраля следующего года. В акции «Ёлка желаний» могут принять участие дети-сироты, дети без попечения родителей или дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума от 3 до 17 лет. А также подарки могут получить люди с ограниченными возможностями здоровья или состоянием, угрожающим жизни от 3 до 17 лет и от 60 лет и старше.

— Акция замечательная. Я хочу поблагодарить организаторов за возможность исполнить чью-то мечту. Я срывал с ёлки самые разные желания. В прошлом году пенсионерка попросила электрическую швейную машинку с оверлоком. Она обшивает всю семью, а старая машинка сломалась. Мы подарили ей машинку, которую она хотела. Брат с сестрой попросили у Деда Мороза поездку к морю — ребята хотели поплавать с дельфинами. И мы организовали им поездку в Сочи. Ещё один мальчик с проблемами по зрению мечтал о географической карте по системе Брайля. Эту карту для него изготовили на заказ. А двум другим ребятам мы подарили планшеты для рисования песком, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В прошлом году в рамках акции «Ёлка желаний» исполнили больше 7500 желаний. Заявки распределят по субъектам России и выставят на площадках партнёров. Партнером акции может стать не только госучреждение или организация, но и любой совершеннолетний россиянин, рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.