Жильцы благовещенских многоэтажек придумали необычную традицию

В домах сразу нескольких многоэтажек Благовещенска появились лифты обмена. Горожане оставляют там магнитик, а любой желающий может взять его себе, но при этом оставить свой взамен.

Фотографией такого лифта из своего подъезда поделился в соцсетях директор Института Конфуция Николай Кухаренко. Объявление гласит: «Давайте украсим наш лифт вместе! Если берёте один магнитик, то взамен вешаете 2 магнитика». По словам директора Института Конфуция, эту традицию придумали новые жильцы дома. Таким способом они добавили позитива в обычную жизнь.

Такие позитивные люди живут в доме напротив ОКЦ. Но он не единственный, где есть такая традиция. Ещё более масштабно к ней подошли жители дома по улице Заводская, 2. На видео видно, что там в одном из подъездов в лифте выросла уже целая магнитная галерея.