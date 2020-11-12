Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
12ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:10 0

Жильцы благовещенских многоэтажек придумали необычную традицию

Жильцы благовещенских многоэтажек придумали необычную традицию
Фото: @nkukharenko

В домах сразу нескольких многоэтажек Благовещенска появились лифты обмена. Горожане оставляют там магнитик, а любой желающий может взять его себе, но при этом оставить свой взамен.

Фотографией такого лифта из своего подъезда поделился в соцсетях директор Института Конфуция Николай Кухаренко. Объявление гласит: «Давайте украсим наш лифт вместе! Если берёте один магнитик, то взамен вешаете 2 магнитика». По словам директора Института Конфуция, эту традицию придумали новые жильцы дома. Таким способом они добавили позитива в обычную жизнь.

Такие позитивные люди живут в доме напротив ОКЦ. Но он не единственный, где есть такая традиция. Ещё более масштабно к ней подошли жители дома по улице Заводская, 2. На видео видно, что там в одном из подъездов в лифте выросла уже целая магнитная галерея.

Просмотров всего: 783

#жизнь #ЖКХ

распечатать


Общество 1

Благовещенская библиотека имена Чехова победила в номинации всероссийского конкурса
Общество

Две трети жителей России в будущем году планируют сменить работу
Спорт 2

Амурчанка попала в топ-6 на всероссийских соревнованиях по бодибилдингу
Общество

Из-за коронавируса в Москве решено отменить все массовые новогодние мероприятия
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь